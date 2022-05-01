ВС РФ пытают пленных украинцев и отказываются предоставлять им медпомощь, — Денисова

После обмена пленными, по словам украинского омбудсмена, домой возвращались военнослужащие с тяжелыми ранениями, сепсисом и ампутированными конечностями.

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ВС РФ пытали украинских военнопленных и не оказывали им необходимую медицинскую помощь. Новые детали содержания украинцев в плену у оккупантов сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, украинские граждане, вернувшиеся после обмена из плена, рассказывают об ужасах, которые им пришлось пережить.

Среди освобожденных военнопленных есть люди с тяжелыми ранениями, сепсисом или ампутированными конечностями. Денисова отмечает, что при взятии в плен ВС РФ заливали нашим бойцам в ботинки воду и заставляли в такой обуви ходить.

"Заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 — тюрьму российского города Курск, где им не оказывалась никакая медицинская помощь. Украинцев одевали в форму пленных, стригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические российские песни и исполнять их для своих надзирателей", — продолжила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Украинских военнопленных оккупанты допрашивали несколько раз в день, после чего жестоко избивали и заставляли подписывать документы, что с нашими гражданами хорошо обращаются в плену. На обмен ВС РФ выставили украинцев с ампутированными в результате переохлаждения конечностями.

Из-за отсутствия автомобилей "скорой помощи", как утверждает Денисова, оккупанты погрузили раненых солдат ВСУ на грузовые железнодорожные платформы. Комментируя захват в плен гражданских лиц, омбудсмен напомнила, что Россия нарушает статью 34 Женевской конвенции о защите мирного населения от 1949 года.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", — подытожила Денисова в своей публикации.

Напомним, оккупационная администрация Мариуполя начала заселять неизвестных лиц в жилища украинцев. По словам Людмилы Денисовой, под незаконную экспроприацию попадают квартиры и дома тех мариупольчан, которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий.

Также сообщалось, что в оккупированной Каховке ВС РФ организовали пыточную для пленных граждан. Горожан, как рассказывала омбудсмен Людмина Денисова, задерживают на улицах за нарушение комендантского часа, после чего доставляют в бывшее полицейское отделение для пыток.