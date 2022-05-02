РФ может использовать пленных украинцев на военном параде в Москве, — "Gulagu.net"

По данным правозащитников, Владимир Путин также вынашивает идею о проведении аналога "Нюрнбергского трибунала" над пленными гражданами Украины.

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Кремль может использовать 500 украинских военнопленных в ходе военного парада 9 мая, которых заставят на камеры пройти по Красной площади. Об этом сообщает российский правозащитный проект "Gulagu.net", ссылаясь на свои источники.

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По данным организации, военно-политическое руководство РФ рассматривает вопрос участия украинских военнопленых в ходе парада 9 мая, чтобы продемонстрировать "мощь и превосходство" ВС РФ над Вооруженными силами Украины.

Проект "Gulagu.net", ссылаясь на свои источники, утверждает, что окончательное решение будет вынесено до 6 мая.

"Для выполнения этой задачи оперативники ФСИН и ФСБ ведут оперативную работу с содержащимися в целом ряде учреждений уголовно-исполнительной системы украинцами, которых расселили в разные учреждения ФСИН на расстоянии 100-300 км от Москвы в ряде СИЗО… В дневное время военнопленных при передвижении по концлагерям сопровождают бойцы ОСН — отрядов специального назначения ФСИН в масках, им и личному составу учреждений дана команда "жестко встречать" всех вновь прибывших, наиболее активно сопротивляющихся изолируют в ШИЗО и потом с каждым по отдельности проводят "спецмероприятия", — говорится в сообщении.

Правозащитники также информируют, что президент РФ Владимир Путин вынашивает идею проведения аналога "Нюрнбергского трибунала", в ходе которого будут проводить суды над "нацистами и бандеровцами". Как утверждает проект "Gulagu.net", в Генеральной прокуратуре России уже изучают специфику послевоенного процесса над представителями Третьего Рейха, чтобы сделать судилище над украинскими военнопленными максимально зрелищным.

"Не все готовы соучаствовать в этом фарсе и некоторые уже подают рапорты и уходят на пенсию или переводятся, опасаясь не только будущих санкций, но и позора. Также международные партнеры Путина по ОДКБ не спешат давать свое согласие на участие в этом "трибунале", опасаясь санкций и обострения отношений с США и Европой", — добавили правозащитники в своей публикации.

[ + – ] Путин хочет провести трибунал над пленными украинцами [ + – ] Путин хочет провести трибунал над пленными украинцами [ + – ] Путин хочет провести трибунал над пленными украинцами

"Gulagu.net" — российский проект, созданный правозащитником Владимиром Осечкиным в 2011 году. Основной деятельностью организации являются противодействие пыткам и коррупции в исправительной системе Российской Федерации.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, как украинских военнопленных пытают и унижают оккупанты. По ее словам, ВС РФ издеваются над гражданами Украины, а раненым бойцам отказывают в предоставлении медицинской помощи.

Также сообщалось, что ВС РФ угрожают казнью украинского военнопленного, если его родственники не заплатят выкуп в размере €5000.