Оголошення великої війни та мобілізація в Росії. Що готує Путін на 9 травня

Путін на Червоній площі може оголосити Україні велику війну та розпорядитися про проведення тотальної мобілізації населення. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, які прогнози роблять країни Заходу та що Кремль може приготувати для України.

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Президент Росії Володимир Путін у процесі військового параду на 9 травня, який проходитиме на Червоній площі в Москві, може оголосити про початок великої війни та тотальну мобілізацію населення. Керівництво України, зі свого боку, стверджує, що російський лідер не зможе 9 травня розповісти про успіхи ЗС РФ, оскільки військові цілі Кремля під час повномасштабного вторгнення не були виконані. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, які прогнози роблять країни Заходу та що Кремль може приготувати для України.

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Парад 9 травня — Путін оголосить велику війну та тотальну мобілізацію

Минулого тижня міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю LBC Radio заявив, що Володимир Путін під час військового параду може офіційно оголосити війну Києву, що дозволить йому мобілізувати резервні сили для захоплення південних і східних областей України.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 2 травня припустив, що Кремль може використати 9 травня в пропагандистських цілях, щоб відвернути увагу суспільства від тактичних і стратегічних поразок під час повномасштабного вторгнення у сусідню країну.

[ + – ] Путін на "параді 9 травня" може оголосити велику війну та тотальну мобілізацію

"Було б великою іронією, якби Москва скористалася "Днем Перемоги" для оголошення війни, що саме собою дозволило б їм провести призов в армію. Те, що вони не можуть зробити зараз, оскільки це було б рівносильно тому, щоб показати всьому світу, що їхні військові зусилля зазнають невдачі, що вони борсаються у своїй військовій кампанії та військових цілях. Але я абсолютно впевнений, що ми ще щось почуємо з Москви напередодні 9 травня", — наголосив представник відомства.

Парад 9 травня — приєднання ОРДЛО до Росії

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час брифінгу в Держдепі заявив, що Вашингтон має відомості про можливу анексію Росією тимчасово окупованих територій Донбасу шляхом входження цих регіонів до складу РФ.

"Ми вважаємо, що Росія спробує приєднати "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку" в лапках, так звані, до Росії. У повідомленнях (розвідки США — ред.) йдеться, що РФ планує організувати референдум про приєднання до Росії десь у середині травня”, — попередив дипломат.

Високопосадовці США, за даними видання The Washington Post, стверджують, що рішення Москви про приєднання окупованих територій України може перевести повномасштабну війну в "нову вибухонебезпечну фазу", оскільки українська армія не готова миритися з втратою своїх регіонів.

[ + – ] Росія планує анексувати Донецьк, Луганськ і Херсон, — розвідка США

Парад 9 травня — Путін визнає "Херсонську народну республіку"

Окрім анексії ОРДЛО, як попереджає посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, Росія може організувати "Херсонську народну республіку" на окупованих територіях України. Американська розвідка також має інформацію, що ЗС РФ можуть провести референдум у середині травня для проголошення "ХНР".

Головне управління розвідки Міноборони України, зі свого боку, стверджує, що план Кремля про визнання "народної республіки" у Херсонській області провалився. Водночас Росія може додати захоплені українські території на півдні до складу анексованого Криму для подальшої інтеграції їх у російський економічний простір.

Мер Херсона Ігор Колихаєв також повідомляв, що підготовка до проведення референдуму призупинилася, оскільки РФ розглядає варіант входження Херсонської області в АР Крим.

"Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони швидше за все [планують область] приєднувати до [Криму]. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає", — попереджав міський голова.

[ + – ] Росія може приєднати Херсонську область до окупованого Криму

Військова розвідка Великобританії припускає, що Росія планує у довгостроковій перспективі контролювати окуповані території Херсонської області шляхом встановлення проросійських адміністрацій. За даними відомства, про це свідчать нещодавні заяви підконтрольних Кремлю колаборантів про те, що повернення Херсона до складу України заперечується. Більше того, як нагадують розвідники, з 1 травня на території області введено в обіг російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії надавати сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі. Стійкий контроль над Херсоном і його транспортними комунікаціями підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та зміцнить безпеку російського контролю над Кримом", — йшлося у повідомленні розвідки Великобританії від 1 травня.

[ + – ] РФ планує довго контролювати окуповану Херсонську область

Парад 9 травня — "хода" українських військовополонених та аналог Нюрнберзького трибуналу

2 травня правозахисний проєкт "Gulagu.net" повідомив, що в Кремлі розглядають питання про участь 500 українських військовополонених у військовому параді, який пройде на Червоній площі. За інформацією російських опозиціонерів, такою "ходою" Москва хоче показати свою перевагу над армією України. Остаточне рішення про участь військовополонених у параді на Червоній площі буде ухвалено до 6 травня.

Крім цього, як стверджував проєкт "Gulagu.net", Володимир Путін виношує ідею проведення аналога Нюрнберзького трибуналу, під час якого в РФ будуть проводитися суди над "нацистами та бандерівцями".

"У Генеральній прокуратурі Росії вже вивчають специфіку повоєнного процесу над представниками Третього Рейху, щоб зробити судилище над українськими військовополоненими максимально видовищним", — йшлося у повідомленні.

Парад 9 травня — можливе припинення війни та зустріч Папи Римського з Путіним

Папа Римський Франциск I заявив, що Росія може завершити повномасштабну війну в Україні до 9 травня. Такою інформацією з понтифіком під час зустрічі поділився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Орбан, коли я зустрів його, сказав мені, що росіяни мають план, що все закінчиться 9 травня. Я сподіваюся, що це так, ми б змогли зрозуміли швидкість ескалації в ці дні. Тому що тепер це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все", — розповів Папа Римський і наголосив, що песимістично налаштований щодо перспектив припинення бойових дій у нашій країні.

[ + – ] Орбан розповів Папі Римському, що РФ планує закінчити війну до 9 травня

Також понтифік під час інтерв'ю з журналістами газети Corriere Della Sera повідомив, що хотів би з'їздити в Москву для особистої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Папи Римського Франциска, у березні він доручав дипломатам надіслати листа до Кремля з пропозицією про організацію переговорів із російським лідером.

"Я боюся, Путін не може і не хоче проводити цю зустріч зараз. Але як ще зупинити цю жорстокість?" — запитав понтифік.

[ + – ] Папа Римський хоче провести зустріч із Путіним

Парад 9 травня — офіційна позиція України

За словами президента Володимира Зеленського, повномасштабна війна так послабила Росію, що на військовому параді на Червоній площі буде мало військової техніки. Водночас, як попереджав глава держави, ЗС РФ продовжує збирати резервні сили для здійснення наступу на Донбасі.

"Нагнали підкріплення на Харківщину, намагаються посилити тиск на Донбасі. Вони втратили в боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", — додав Зеленський у традиційному відеозверненні.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов також не заперечує, що Володимир Путін у процесі військового параду на 9 травня може оголосити загальну мобілізацію. Проте він засумнівався в тому, що залучення додаткової військової сили допоможе РФ у протистоянні з Україною. Олексій Данілов також заявив, що не бачить необхідності у проведенні додаткової мобілізації в нашій країні.

"На сьогодні у нас достатньо військових, які прийшли у військкомати, яких ми залучили. Зараз тривають тренування і підготовка наших бійців. Те, що ми зробили насамперед, достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", — додав секретар РНБО, коментуючи можливе продовження мобілізації в Україні.

[ + – ] Данілов не бачить потреби в оголошенні нової мобілізації

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що наступ ЗС РФ сповільнився на кількох напрямках і Володимиру Путіну нічого буде оголошувати на військовому параді в Москві.

"Армія Росії втратила наступальний потенціал загалом. Далі — перехід до оборони. І це може статися до 9 травня. І Путіну нічого буде оголошувати... І що оголошувати 9 травня — питання номер один. Що далі — питання номер два. І за всім цим майорить найголовніше питання — коли ж українська армія перейде в контрнаступ", — заявив він в ефірі програми "Фейгін Live".

Нагадаємо, раніше в РНБО прокоментували можливе підписання мирного договору з Росією. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, Україна може укласти з країною-агресором лише договір про беззастережну капітуляцію Кремля.

Також повідомлялося, що в Офісі Зеленського назвали питання, під час обговорення яких Україна не піде на компроміси з Росією.