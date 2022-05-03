Объявление большой войны и мобилизация в России. Что готовит Путин на 9 мая

Путин на Красной площади может объявить Украине большую войну и распорядиться о проведении тотальной мобилизации населения. Фокус в одном материале собрал информацию о том, какие прогнозы делают страны Запада и что Кремль может уготовить для Украины.

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Президент России Владимир Путин в ходе военного парада на 9 мая, который будет проходить на Красной площади в Москве, может объявить о начале большой войны и тотальной мобилизации населения. Руководство Украины, в свою очередь, утверждает, что российский лидер не сможет 9 мая рассказать об успехах ВС РФ, поскольку военные цели Кремля в ходе полномасштабного вторжения не были выполнены. Фокус в одном материале собрал информацию о том, какие прогнозы делают страны Запада и что Кремль может уготовить для Украины.

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Парад 9 мая — Путин объявит большую войну и тотальную мобилизацию

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью LBC Radio заявил, что Владимир Путин во время военного парада может официально объявить войну Киеву, что позволит ему мобилизировать резервные силы для захвата южных и восточных областей Украины.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 2 мая предположил, что Кремль может использовать 9 мая в пропагандистских целях, чтобы отвлечь внимание общества от тактических и стратегических поражений в ходе полномасштабного вторжения в соседнюю страну.

[ + – ] Путин на "параде 9 мая" может объявить большую войну и тотальную мобилизацию

"Было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась "Днем Победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им провести призыв в армию. То, что они не могут сделать сейчас, поскольку это было бы равносильно тому, чтобы показать всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они барахтаются в своей военной кампании и военных целях. Но я совершенно уверен, что мы еще что-то услышим из Москвы в преддверии 9 мая", — подчеркнул представитель ведомства.

Парад 9 мая — присоединение ОРДЛО к России

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время брифинга в Госдепе заявил, что у Вашингтона есть сведения о возможной аннексии Россией временно оккупированных территорий Донбасса путем вхождения этих регионов в состав РФ.

"Мы считаем, что Россия попытается присоединить "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" в кавычках, так называемые, к России. В сообщениях (разведки США — ред.) говорится, что РФ планирует организовать референдум о присоединении к России где-то в середине мая", — предупредил дипломат.

Высокопоставленные чиновники США, по данным издания The Washington Post, утверждают, что решение Москвы о присоединении оккупированных территорий Украины может перевести полномасштабную войну в "новую взрывоопасную фазу", поскольку украинская армия не готова мириться с потерей своих регионов.

[ + – ] Россия планирует аннексировать Донецк, Луганск и Херсон, — разведка США

Парад 9 мая — Путин признает "Херсонскую народную республику"

Помимо аннексии ОРДЛО, как предупреждает посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, Россия может организовать "Херсонскую народную республику" на оккупированных территориях Украины. Американская разведка также владеет информацией, что ВС РФ могут провести референдум в середине мая для провозглашения "ХНР".

Главное управление разведки Минобороны Украины, в свою очередь, утверждает, что план Кремля о признании "народной республики" в Херсонской области провалился. Вместе с этим, Россия может включить захваченные украинские терртории на юге в состав аннексированного Крыма для последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев также сообщал, что подготовка к проведению референдума приостановилось, поскольку РФ рассматривает вариант вхождения Херсонской области в АР Крым.

"Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они скорее всего [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет", — предупреждал городской голова.

[ + – ] Россия может присоединить Херсонскую область к оккупированному Крыму

Военная разведка Великобритании предполагает, что Россия планирует в долгосрочной перспективе контролировать оккупированные территории Херсонской области путем установления пророссийских администраций. По данным ведомства, об этом свидетельствуют недавние заявления подконтрольных Кремлю коллаборантов о том, что возвращение Херсона в состав Украины исключено. Более того, как напоминают разведчики, с 1 мая на территории области введен в оборот российский рубль.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе. Устойчивый контроль над Херсоном и его транспортными коммуникациями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и укрепит безопасность российского контроля над Крымом", — говорилось в сообщении разведки Великобритании от 1 мая.

[ + – ] РФ планирует долго контролировать оккупированную Херсонскую область

Парад 9 мая — "шествие" украинских военнопленных и аналог Нюрнбергского трибунала

2 мая правозащитный проект "Gulagu.net" сообщил, что в Кремле рассматривают вопрос об участии 500 украинских военнопленных в военном параде, который пройдет на Красной площади. По информации российских оппозиционеров, таким "шествием" Москва хочет показать свое превосходство над армией Украины. Окончательное решение об участии военнопленных в параде на Красной площади будет принято до 6 мая.

Помимо этого, как утверждал проект "Gulagu.net", Владимир Путин вынашивает идею проведения аналога Нюрнбергского трибунала, в ходе которого в РФ будут проводиться суды над "нацистами и бандеровцами".

"В Генеральной прокуратуре России уже изучают специфику послевоенного процесса над представителями Третьего Рейха, чтобы сделать судилище над украинскими военнопленными максимально зрелищным", — говорилось в сообщении.

Парад 9 мая — возможное прекращение войны и встреча Папы Римского с Путиным

Папа Римский Франциск I заявил, что Россия может завершить полномасштабную войну в Украине до 9 мая. Такой информацией с понтификом в ходе встречи поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы бы смогли поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт, вот и все", — рассказал Папа Римский и подчеркнул, что пессимистично настроен относительно перспектив прекращения боевых действий в нашей стране.

[ + – ] Орбан рассказал Папе Римскому, что РФ планирует закончить войну до 9 мая

Также понтифик в ходе интервью с журналистами газеты Corriere Della Sera сообщил, что хотел бы съездить в Москву для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Папы Римского Франциска, в марте он поручал дипломатам отправить письмо в Кремль с предложением об организации переговоров с российским лидером.

"Я боюсь, Путин не может и не хочет проводить эту встречу сейчас. Но как еще остановить эту жестокость?", — задался вопросом понтифик.

[ + – ] Папа Римский хочет провести встречу с Путиным

Парад 9 мая — официальная позиция Украины

По словам президента Владимира Зеленского, полномасштабная война так ослабила Россию, что на военном параде на Красной площади будет мало военной техники. Вместе с этим, как предупреждал глава государства, ВС РФ продолжают собирать резервные силы для осуществления наступления на Донбассе.

"Нагнали подкрепление на Харьковщину, пробуют усилить давление на Донбассе. Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 тысяч солдат. Но не останавливаются", — добавил Зеленский в традиционном видеообращении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также не исключает, что Владимир Путин в ходе военного парада на 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. Однако, он засомневался в том, что привлечение дополнительной военной силы поможет РФ в противостоянии с Украиной. Алексей Данилов также заявил, что не видит необходимости в проведении дополнительной мобилизации в нашей стране.

"На сегодня у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы, которых мы привлекли. Сейчас идут тренировки и подготовка наших бойцов. То, что мы сделали в первую очередь, достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", — добавил секретарь СНБО, комментируя возможное продление мобилизации в Украине.

[ + – ] Данилов не видит необходимости в объявлении новой мобилизации

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что наступление ВС РФ замедлилось на нескольких направлениях и Владимиру Путину нечего будет объявлять на военном параде в Москве.

"Армия России потеряла наступательный потенциал в целом. Дальше — переход к обороне. И это может произойти до 9 мая. И Путину нечего будет объявлять… И что объявлять 9 мая — вопрос номер один. Что дальше — вопрос номер два. И за всем этим развевается самый главный вопрос – когда же украинская армия перейдет в контрнаступление", — заявил он в эфире программы "Фейгин Live".

Напомним, ранее в СНБО прокомментировали возможное подписание мирного договора с Россией. По словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова, Украина может заключить со страной-агрессором только договор о безоговорочной капитуляции Кремля.

Также сообщалось, что в Офисе Зеленского назвали вопросы, при обсуждении которых Украина не пойдет на компромиссы с Россией.