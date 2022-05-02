"У нас достаточно военных": Данилов рассказал, что Украине не нужна новая волна мобилизации (видео)

В ходе общения с журналистами секретарь СНБО заверил, что на сегодня Украина имеет достаточное количество военнослужащих, чтобы защитить страну.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого национального марафона рассказал о необходимости очередной волны мобилизации.

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По мнению Данилова, на сегодня Вооруженные Силы Украины достаточно укомплектованы для дальнейшего сопротивления войскам РФ, а сейчас бойцы проходят учения и тренируются, чтобы быстро овладеть новым оружием, которое страны-союзницы активно поставляют Украине. Их количества, как отметил секретарь СНБО, достаточно для защиты страны от российских оккупантов.

"На сегодня у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы, которых мы привлекли. Сейчас идут тренировки и подготовка наших бойцов. То, что мы сделали в первую очередь, достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", — сказал он.

[ + – ] Алексей Данилов о мобилизации в Украине

Он также отметил, что перелом в войне пока не произошел: для этого понадобится время, чтобы обучить украинских военных пользоваться новым вооружением, которое поставляют страны Запада.

Напомним, что сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, вследствие которого есть погибшие и раненые. В оперативном командовании "Південь" подтверждают, что удар нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение.

Также Фокус рассказывал, что согласно опросу американского издания Washington Post, большинство американцев поддерживает военную и гуманитарную поддержку Украины. Около 73% респондентов говорят, что Соединенные Штаты делают либо достаточно, либо слишком мало для поддержки Украины.