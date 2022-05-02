Большинство американцев за военную помощь Украине, но против прямого столкновения с РФ, – опрос

Опрос газеты The Washington Post показал обеспокоенность американцев применением РФ ядерного оружия и влиянием санкций на рост цен.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Большинство американцев поддерживает военную и гуманитарную поддержку Украины. Об этом говорится в результатах опроса, проведенный американской газетой The Washington Post и телеканалом ABC News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Около 73% респондентов говорят, что Соединенные Штаты делают либо достаточно, либо слишком мало для поддержки Украины. Почти 72% не одобряют прямые военные действия США против российских войск, а 21% поддерживают эту идею.

Результаты опроса говорят о поддержке американцами политики президента США Джо Байдена по отношении к полномасштабному российскому вторжению в Украину, пишет газета.

По данным соцопроса, 66% обеспокоены введением санкций, которые приводят к повышению цена на продукты питания и энергоносители. Даже те, кто обеспокоен влиянием санкций на инфляцию, 64% поддерживают их усиление

Американцы боятся ядерного оружия

Жители США в значительной степени обеспокоены эскалацией конфликта – 81% из них опасаются, что война перекинется на другие страны ЕС. Также 80% опрошенных обеспокоены возможным участием американских войск в боевых действиях, еще 80% обеспокоены применением РФ ядерного оружия.

[ + – ] Большинство опасаются ядерной войны

Действия Байдена во время полномасштабной фазы войны в Украине и его шаги в борьбе с пандемией коронавируса подняло его общий рейтинг на пять пунктов – с 37 до 42%. Однако 52% человек не одобряют его работу на фоне экономических опасений.

В частности, 42% американцев одобряют действия Байдена по урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Из тех, кто голосовал за Байдена на последних президентских выборах, 64% поддерживают увеличение военной помощи Украине, а 83% поддерживают увеличение гуманитарной помощи.

Опасения по поводу эскалации кризиса касаются сторонников демократов и республиканцев. Подавляющее большинство представителей двух групп боятся использования Россией ядерного оружия, хотя демократы обеспокоены этим несколько больше (86%), чем республиканцы (72%).

Газета опросила разные возрастные группы. Около 69% людей в возрасте 65 лет и старше поддерживают увеличение военной поддержки Украины. В группе от 40 до 64 лет этот показатель упал до 54%, а среди взрослых моложе 40 лет – до 47%.

Увеличению военной поддержки Украины рады только 38% молодых американцев, а 52% – против.

Опрос проводился путем телефонных интервью с 24 по 28 апреля методом случайной выборки из 1004 взрослых. Погрешность составляет +/- 3,5 процентных пункта для общих результатов.

Американское издание Newsweek ранее писало об увеличении спроса в Европе на бомбоубежища и бункеры из-за опасений применения РФ ядерного оружия в войне против Украины. Спрос подскочил после новости об успешном испытании межконтитентальной баллистической ракеты "Сармат" и угроз президента РФ Владимира Путина странам Запада "молниеносными ударами" за помощь Украине.

Сенатор от Республиканской партии Адам Кинзингер разработал резолюцию, которая позволит Байдену ввести вооруженные силы США в Украину. Это случится, если РФ все же применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

Фокус уже писал, что в Пхеньяне близятся к первому испытанию ядерного оружия с 2017 года, это может произойти с мая по сентябрь этого года.