Більшість американців за військову допомогу Україні, але проти прямого зіткнення з РФ – опитування

Опитування газети The Washington Post показало занепокоєння американців застосуванням РФ ядерної зброї та впливом санкцій на зростання цін.

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Більшість американців підтримує військову та гуманітарну підтримку України. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного американською газетою The Washington Post і телеканалом ABC News.

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Близько 73% респондентів кажуть, що Сполучені Штати роблять або достатньо, або замало для підтримки України. Майже 72% не схвалюють прямі воєнні дії США проти російських військ, а 21% підтримують цю ідею.

Результати опитування говорять про підтримку американцями політики президента США Джо Байдена щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну, пише газета.

За даними соцопитування, 66% стурбовані запровадженням санкцій, що призводять до підвищення ціни на продукти харчування та енергоносії. Навіть серед тих, хто стурбований впливом санкцій на інфляцію, 64% підтримують їхнє посилення.

Американці бояться ядерної зброї

Жителі США значною мірою стурбовані ескалацією конфлікту — 81% з них побоюються, що війна перекинеться на інші країни ЄС. Також 80% опитаних стурбовані можливою участю американських військ у бойових діях, ще 80% стурбовані застосуванням РФ ядерної зброї.

[ + – ] Більшість побоюються ядерної війни

Дії Байдена під час повномасштабної фази війни в Україні та його кроки у боротьбі з пандемією коронавірусу підняли його загальний рейтинг на п'ять пунктів — з 37 до 42%. Проте 52% людей не схвалюють його роботу на тлі економічних побоювань.

Зокрема, 42% американців схвалюють дії Байдена щодо врегулювання ситуації між Росією та Україною. З тих, хто голосував за Байдена на останніх президентських виборах, 64% підтримують збільшення військової допомоги Україні, а 83% підтримують збільшення гуманітарної допомоги.

Побоювання щодо ескалації кризи стосуються прихильників демократів та республіканців. Більшість представників двох груп бояться використання Росією ядерної зброї, хоча демократи стурбовані цим дещо більше (86%), ніж республіканці (72%).

Газета опитала різні вікові групи. Близько 69% людей віком 65 років і більше підтримують збільшення військової підтримки України. У групі від 40 до 64 років цей показник упав до 54%, а серед дорослих молодших 40 років — до 47%.

Збільшенню військової підтримки України раді лише 38% молодих американців, а 52% — проти.

Опитування проводилося шляхом телефонних інтерв'ю з 24 по 28 квітня методом випадкової вибірки із 1004 дорослих. Похибка становить +/- 3,5 відсоткових пункти для загальних результатів.

Американське видання Newsweek раніше писало про збільшення попиту в Європі на бомбосховища та бункери через побоювання застосування РФ ядерної зброї у війні проти України. Попит підскочив після новини про успішне випробування міжконтитентальної балістичної ракети "Сармат" та погроз президента РФ Володимира Путіна країнам Заходу "блискавичними ударами" за допомогу Україні.

Сенатор від Республіканської партії Адам Кінзінгер розробив резолюцію, яка дозволить Байдену запровадити збройні сили США в Україну. Це станеться, якщо РФ все ж таки застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Фокус вже писав, що у Пхеньяні наближаються до першого випробування ядерної зброї з 2017 року, це може статися з травня до вересня цього року.