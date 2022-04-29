Північна Корея готується провести перші ядерні випробування за останні 5 років, — ЗМІ

Експерти попереджають, що Кім Чен Ин може використовувати свій ядерний арсенал для встановлення контролю над усім Корейським півостровом.

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Нові супутникові знімки північнокорейського ядерного об'єкта свідчать, що Пхеньян повільно наближається до свого першого ядерного випробування з 2017 року, пише Financial Times.

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Ці знімки проаналізували експерти з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Вони виявили будівництво будівель, переміщення деревини, збільшення кількості обладнання та запасів безпосередньо біля нового входу на ядерний полігон Пунгі-рі на північному сході Північної Кореї.

"Хоча деякі джерела припускають, що сьоме ядерне випробування може відбутися в період з травня по вересень цього року, дата сьомого ядерного випробування, поза сумнівом, залежатиме лише від особистого рішення Кім Чен Ина. Поточні супутникові знімки показують, що підготовка йде повним ходом, і її не слід скидати з рахунків як незначну діяльність", — заявили представники Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Як зазначають експерти, режим Кім Чен Ина може провести випробування невдовзі після вступу на посаду нового президента Південної Кореї (10 травня) і до поїздки президента США Джо Байдена до Азії наприкінці місяця. Але щоб не образити меценатів Пхеньяна в Пекіні, наступне випробування, найімовірніше, не проводитимуть у терміни, близькі до п'ятирічного з'їзду Комуністичної партії Китаю наприкінці року.

Експерти попереджають, що Кім Чен Ин може використовувати свій ядерний арсенал для встановлення контролю над усім Корейським півостровом. Аналітики зазначили, що очолюваний США режим міжнародних санкцій, запроваджений після останнього ядерного випробування Північної Кореї у 2017 році, не зміг запобігти неухильному зростанню програми створення ядерної зброї Пхеньяном. Дипломатія зайшла в глухий кут після провалу саміту в Ханої у 2019 році між Кімом і тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Чим довше триває дипломатична безвихідь, тим більше часу в Північної Кореї є, щоб удосконалити свій потенціал у галузі ядерної зброї, створити політичні важелі перед переговорами та посилити контроль над своїм ядерним арсеналом. Проте, головна проблема в тому, що Пхеньян відмовляється повертатися за стіл діалогу.

Нагадаємо, що цього тижня в Північній Кореї пройшов новий парад на честь 90-річчя північнокорейської армії, під час якого продемонстровано новітню міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17". Північнокорейський лідер також виступив із промовою, в якій наголосив, що КНДР планує й надалі збільшувати ядерні сили.