Кім Чен Ин пообіцяв прискорити розвиток ядерного потенціалу КНДР

КНДР планує й надалі збільшувати ядерні сили, готуючись до неспокійної політичної та військової ситуації, а також усіляких криз у майбутньому.

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Північна Корея провела довгоочікуваний військовий парад на честь 90-річчя північнокорейської армії. За даними супутникових знімків, влада мобілізувала для параду тисячі військових, залучивши в ньому найважливішу військову техніку, пише Aljazeera.

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Також під час святкування продемонстрували найбільшу та найновішу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17".

"Ми продовжимо робити кроки для зміцнення та розвитку ядерного потенціалу нашої країни найшвидшими темпами", — сказав північнокорейський політичний діяч і найвищий керівник КНДР Кім Чен Ин.

[ + – ] Також під час святкування продемонстрували найбільшу та найновішу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17".

Він додав, що ядерна зброя Північної Кореї є символом національної могутності й має бути диверсифікованою.

"Готуючись до неспокійної політичної та військової ситуації та всіляких криз у майбутньому ми й надалі збільшуватимемо наші ядерні сили з максимально можливою швидкістю", — додав Кім Чен Ин.

Американське видання NK News зазначило, що під час параду головна столична площа Кім Ір Сена була зайнята, дороги закриті, а в нічний час у повітрі над містом спостерігали об'єкти, що світяться. Парад завершився феєрверком приблизно за 90 хвилин.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, видно масові батальйони солдатів, які марширують площею Кім Ір Сена, деякі у військовій формі, інші верхи на конях, а Кім спостерігає з балкона в білому парадному мундирі з погонами та золотими ґудзиками.

[ + – ] Напередодні параду державні ЗМІ закликали громадян країни та збройні сили присягнути в "абсолютній вірності" Кіму

Напередодні параду державні ЗМІ закликали громадян країни та збройні сили присягнути в "абсолютній вірності" Кім Чен Ину, а також заявили: "Ми маємо ґрунтовніше встановити революційну дисципліну та порядок, в якому партія, нація та народ рухаються в єдності під керівництвом центральної партії з ідеологіями та намірами нашого шанованого та улюбленого генерального секретаря".

Нагадаємо, що раніше в КНДР підтримали РФ на тлі війни в Україні та спрогнозували "програш Вашингтона". Оглядач державного ЗМІ поставив під сумнів скоєння Росією воєнних злочинів в Україні, а також назвав повномасштабну війну "кризою США".