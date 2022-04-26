Ким Чен Ын пообещал ускорить развитие ядерного потенциала КНДР

КНДР планирует и дальше увеличивать ядерные силы, готовясь к неспокойной политической и военной ситуации, а также всевозможным кризисам в будущем.

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Северная Корея провела долгожданный военный парад в честь 90-летия северокорейской армии. Согласно данным спутниковых снимков, власти мобилизовали для парада тысячи военных, задействовав в нем важнейшую военную технику, пишет Aljazeera.

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Также во время празднования была продемонстрирована крупнейшая и новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17".

"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами", — сказал северокорейский политический деятель и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

[ + – ] Также во время празднования была продемонстрирована крупнейшая и новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17

Он добавил, что ядерное оружие Северной Кореи является символом национальной мощи и должно быть диверсифицировано.

"Готовясь к неспокойной политической и военной ситуации и всевозможным кризисам в будущем мы будем и дальше увеличивать наши ядерные силы с максимально возможной скоростью", — добавил Ким Чен Ын.

Американское издание NK News отметило, что во время парада главная столичная площадь Ким Ир Сена была занята, дороги закрыты, а в ночное время в воздухе над городом наблюдались светящиеся объекты. Парад завершился фейерверком примерно через 90 минут.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видны массовые батальоны солдат, марширующих по площади Ким Ир Сена, некоторые в военной форме, другие верхом на лошадях, а Ким наблюдает с балкона в белом парадном мундире с погонами и золотыми пуговицами.

[ + – ] В преддверии парада государственные СМИ призвали граждан страны и вооруженные силы поклясться в "абсолютной верности" Киму

В преддверии парада государственные СМИ призвали граждан страны и вооруженные силы поклясться в "абсолютной верности" Ким Чен Ыну, а также заявили: "Мы должны более основательно установить революционную дисциплину и порядок, в котором партия, нация и народ движутся в единстве под руководством центральной партии с идеологиями и намерениями нашего уважаемого и любимого генерального секретаря".

Напомним, что ранее в КНДР поддержали РФ на фоне войны в Украине и спрогнозировали "проигрыш Вашингтона". Обозреватель государственного СМИ поддал сомнению совершение Россией военных преступлений в Украине, а также назвал полномасштабную войну "кризисом США".