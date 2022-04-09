В КНДР поддержали РФ на фоне войны в Украине и спрогнозировали "проигрыш Вашингтона"

Обозреватель государственного СМИ поддал сомнению совершение Россией военных преступлений в Украине, а также назвал полномасштабную войну "кризисом США".

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В КНДР выступили в поддержку России на фоне полномасштабной войны против Украины и санкций, которые вводят против государства-агрессора США. Международный обозреватель государственного Центрального телеграфного агентства Северной Кореи Ким Мен Чхоль поддал сомнению факт совершения российскими войсками военных преступлений, а также спрогнозировал о бесповоротный "проигрыше Вашингтона". Об этом сообщает Mk.co.

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В частности, Ким Мен Чхоль назвал войну в Украине "кризисом США", добавив, что после обвинения Вашингтоном других стран в нарушении прав человека и введении против них санкций приведет к тому, что "будут выявлены аморальные преступления" самой американской стороны.

"Постоянный шум со стороны США и западных стран о "военных преступлениях" — это часть психологической операции, направленной на слом российского государства… В конечном счете проиграет именно Вашингтон", — заявил обозреватель государственного агентства КНДР.

Также автор заявления выразил мнение, что Соединенные Штаты хотят "сорвать куш" в условиях войны РФ против Украины и "цепляются за средства санкционного давления", чтобы подавить страны, которые мешают сохранению лидерства американского государства в мире.

Напомним, 24 марта на Генассамблее ООН КНДР также не поддержала резолюцию с призывом к России остановить войну против Украины.

Ранее Фокус разбирался, какие экономические санкции помогут России оказаться в одном ряду с КНДР по уровню изолированности от внешних рынков.