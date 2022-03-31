В "черный список" FATF сегодня входят Северная Корея и Иран. Не исключено, что на очереди Россия. Эксперты объяснили, как меры со стороны FATF, на которых настаивает Украина, могут усилить экономическое давление на страну-агрессора и как это повлияет на способность России оплачивать военные расходы.

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FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

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В ответ на вторжение России Государственная служба финансового мониторинга Украины 19 марта 2022 года обратилась к украинцам с просьбой поддержать петицию об исключении Российской Федерации из FATF как государства, финансирующего терроризм. С подобными призывами в FATF также обратились Министерство иностранных дел и Верховная Рада Украины.

Уточним, FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) является самой влиятельной международной организацией в сфере противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. А Россия, начавшая 24 февраля полномасштабную войну в Украине, фактически финансирует терроризм на национальном уровне.

В плохой компании: последствия включения РФ в "черный список" FATF

Как отмечает Екатерина Струкова, адвокат ЮК Stron Legal Services, страны, у которых есть пробелы в финансовом регулировании и где не принимаются адекватные меры по противодействию отмыванию средств, FATF включает в так называемый "черный список". Пребывание в этом списке приводит к крайне низкому уровню доверия со стороны зарубежных инвесторов.

Сегодня в перечень таких стран входят Северная Корея (КНДР) и Иран.

[ + – ] На карте красным цветом отмечены страны из черного списка FATF, оранжевые — "на карандаше" Фото: Википедия

"Экономика любой страны не существует в вакууме, а зависит от международных инвестиций. Соответственно, внесение государства в FATF Blacklist негативно отражается на импортных и экспортных возможностях и ограничивает доступ к международному кредитованию, — объясняет Анна Богданец, юрист АО "ЭКСПАТПРО". — А в связи с массовым отказом международных банков и институтов от сотрудничества с финучреждениями рисковой страны, ведение финансовых операций усложняется".

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Собеседница Фокуса уточняет, что FATF не запрещает сделки с такими государствами, однако крупные мировые банки, не желая брать на себя дополнительные риски и расходы на проведение "усиленной надлежащей проверки", прекращают отношения с рисковыми контрагентами: а это нарушает поступление валюты в страну и вносит вклад в разрушение экономики.

В FATF еще 4 марта 2022 года признали, что действия РФ противоречат основным принципам этой организации и пообещали пересмотреть роль России.

"Действия правительства Российской Федерации противоречат основным принципам FATF и представляют собой грубое нарушение обязательств, которые министры FATF соглашаются внедрять и поддерживать как "Стандарты FATF".

FATF пересматривает роль России в FATF", — сообщили в организации.

[ + – ] FATF может наказать Россию за финансирование терроризма Фото: Pexels

Однако пока никаких мер в отношении государства-агрессора в FATF не применили. Струкова подчеркивает, что и без соответствующих рекомендаций FATF из России добровольно уходят мировые бренды и компании, владельцы и клиенты которых шокированы жестокостью российского вторжения, а западные страны ввели беспрецедентные санкции, подавляющие экономику государства-агрессора. Эффект от этих процессов значительно превосходит влияние потенциального занесения РФ в "черный список" FATF.

Однако оценка России со стороны FATF как государства, финансирующего терроризм, создаст эффект синергии с санкциями и углубит их разрушительное влияние на Россию.

Разрушительные методы. Чем в FATF могут помочь Украине

После введения санкций в связи с вторжением в Украину против отдельных граждан и компаний РФ, на Западе началась охота на их активы. В будущем такие ценности могут быть использованы для восстановления экономики Украины. "Особенно полезными здесь будут усилия FATF по отслеживанию механизмов и источников финансирования терроризма с учетом будущих судебных процессов по установлению причастности российских лиц и организаций к войне в Украине. Доказательство такой причастности будет означать возможность ареста и конфискации их активов для выплаты репараций", — комментирует Екатерина Струкова.

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Еще одним направлением, где будут уместны старания FATF, может оказаться противодействие попыткам России обойти наложенные санкции. А подобные инициативы уже имеют место. В частности, российские СМИ сообщают, что Иран и Россия сейчас работают над объединением своих систем передачи финансовых сообщений в обход SWIFT. Напомним, от этой международной платежной системы в РФ отключили только ряд банков. Такое компромиссное решение применили, чтобы сохранить для России возможность обслуживать международные контракты на поставку газа.

Иран отключили от SWIFT в 2012 году за попытки применения ядерных технологий в военных целях.

Анна Богданец отмечает, что Иран заявил о возможности присоединения к российской системе передачи финансовых сообщений (SPFS), которую ранее уже использовали страны Евразийского экономического союза. Кроме того, в обход санкций, РФ может попытаться использовать систему обмена сообщений CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), разработанную КНР. Но это лишь частично решает проблемы подсанкционных стран и лиц.

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"На практике экономическое сотрудничество будет происходить только среди стран, которые находятся под санкциями в закрытой системе, работающей в замкнутом круге", — комментирует подобные проекты Екатерина Струкова. Собеседница Фокуса подчеркивает, что в большинстве стран действует жесткая уголовная ответственность за нарушение санкционного законодательства, поэтому попытки использовать другие юрисдикции для выхода из-под санкций будут отслеживаться и наказываться. И роль усилий FATF в этом процессе, по мнению Струковой, может быть довольно существенной.

"Отдельным сигналом для решительных действий со стороны FATF, институтов ЕС и других игроков на международной арене должны стать попытки РФ обойти введенные санкции с целью дальнейшего финансирования войны", — заключает Анна Богданец.