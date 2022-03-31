Инвестиции в бизнес в условиях войны. Как выжить и быть устойчивыми

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Самое страшное, что мы потеряем завтра, после войны — экономика. Продовольственный кризис и голод – это то, чего необходимо избежать путем принятия правильных решений.

Формирование и трансформация бизнес-решений должны осуществляться в соответствии с новыми реалиями, а особое внимание следует обращать на реализацию критериев устойчивости, то есть ESG-критериев (environmental, social and governance). Ведь показатели устойчивости отражают, насколько те или иные компании ориентированы на стратегическое развитие.

С начала войны россии против Украины сотни компаний из каждой индустрии разорвали или значительно сократили свои деловые отношения со страной-агрессором.

Независимо от того, требуют ли этого санкции или просто вопрос выбора, бизнес уходит из всех отраслей российской экономики, начиная с ее огромного энергетического сектора и заканчивая автомобилями, финансами, розничной торговлей, развлечениями, культурой и ресторанами быстрого питания. Международные инвесторы прекращают инвестиции и выходят из текущих проектов, невзирая на фазу реализации.

Однако есть и те, кто остается работать в стране-агрессоре, наталкиваясь на мировое давление и бан, а, как следствие, получают колебания безупречной репутации и своих рейтингов ESG, рискуя стоимостью своих компаний.

Уже сейчас украинскому бизнесу важно создать проекты, привлекающие инвестиции.

Сегодня Украина стала центром, куда направляется мировая финансовая поддержка, целью которой является противодействие российской федерации и восстановление страны после сокрушительной деятельности оккупанта. Однако эти инвестиции должны соответствовать принципам устойчивости и критериям ESG, поскольку нацелены на развитие и поддержку страны.

Важным направлением инвестиций не только в Украине, но и в Европе и США является энергетическая независимость от россии. Администрация Байдена настаивает на том, что лучший путь для уменьшения зависимости от российской энергетики — это ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, одновременно с поиском краткосрочных вариантов вывода на рынок новой нефти и газа.

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Нынешняя эскалация привела к подобному радикальному переосмыслению внутри Европы.

Другие ключевые направления, требующие немедленного вмешательства – это продовольственная и сельскохозяйственная сферы. Уже сейчас необхоимо формировать как правительственные, так и общественные проектные предложения поддержки для фондов и инвесторов с целью восстановления и устойчивого функционирования этих сфер бизнеса в Украине, ведь именно от аграрной продукции Украины зависят другие страны. Если финансирование для этих отраслей не будет получено, продовольственный кризис и, соответственно, экономический не будут иметь границ.

Ситуация в Украине показала, что мир хрупок и требует единства и партнерства, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать цели устойчивого развития, в частности, цель устойчивого развития номер 16 — "за мир и справедливость".

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Война и хлеб. Грозит ли миру голод из-за вторжения России в Украину?

Если речь идет о малом и среднем бизнесе, который сейчас страдает больше всего, то прежде всего необходимо адаптировать стратегию развития компании в соответствии с внешним контекстом. А также учитывать влияние на бизнес-процессы, изменения в цепях снабжения и клиентского ряда. После этого нужно оценить возможности диверсификации бизнеса, создания новых продуктов/услуг, необходимых в военный и послевоенный период. Дальше уже можно формировать партнерские отношения со смежными индустриями для повышения ценностного предложения конечному потребителю.

Что можно делать рямо сейчас, в условиях войны, и после нее, так это формировать экосистему партнерства и взаимодействия. Это позволит использовать общие ресурсы и оптимизировать затраты, при этом увеличивая коллективные возможности и потенциал.

Например, использование одного склада двумя компаниями, что снизит затраты обоих предприятий. Или относительно возможностей: если, например, у компании "А" есть контакты в Германии, а у компании "Б" — в Польше, то, работая в партнерстве, они дополнят друг друга и расширят свои возможности. Кроме того, экосистема – это всегда дополнение ценностного предложения конечному потребителю.

Устойчивое развитие может поддержать обычный гражданин

Украинское общество нуждается в поддержке и ободрении. Как бы ни было тяжело и печально, но войны были и, наверное, как показывает история, будут. Надо быстро адаптироваться и жить. Продолжать ходить в любимый магазин, заботиться о себе, о своих близких, и работать.

Это ключевое. Находить креативные решения и искать работу, если ее потеряли. Не бояться менять квалификацию и экспериментировать. Война заставила нас пересмотреть ценности, и то, что раньше не имело значения, сегодня играет важнейшую роль.

Сегодня мы задумываемся над тем, кто мы и что мы можем. Российский агрессор напомнил нам об идентичности УКРАИНЦА и УКРАИНКИ. Впереди много работы для каждого из нас, стране нужны разумные, свободные, сильные граждане для восстановления экономики и дальнейшего устойчивого развития.

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