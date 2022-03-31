До "чорного списку" FATF сьогодні входять Північна Корея та Іран. Не виключено, що у черзі Росія. Експерти пояснили, як заходи з боку FATF, на яких наполягає Україна, можуть посилити економічний тиск на країну-агресора і як це вплине на здатність Росії оплачувати воєнні витрати.

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FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) – це міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

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У відповідь на вторгнення Росії Державна служба фінансового моніторингу України 19 березня 2022 року звернулася до українців з проханням підтримати петицію про виключення Російської Федерації з FATF як держави, що фінансує тероризм. З подібними закликами до FATF також звернулися Міністерство закордонних справ та Верховна Рада України.

Уточнимо, FATF (Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей) є найвпливовішою міжнародною організацією у сфері протидії фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження. А Росія, яка розпочала 24 лютого повномасштабну війну в Україні, фактично фінансує тероризм на національному рівні.

У поганій компанії: наслідки включення РФ до "чорного списку" FATF

Як зазначає Катерина Струкова, адвокатка ЮК Stron Legal Services, країни, які мають прогалини у фінансовому регулюванні і де не вживаються адекватні заходи щодо протидії відмиванню коштів, FATF включає у так званий "чорний список". Перебування в цьому списку призводить до вкрай низького рівня довіри з боку іноземних інвесторів.

Сьогодні до переліку таких країн входять Північна Корея (КНДР) та Іран.

[ + – ] На карті червоним кольором позначені країни з чорного списку FATF, помаранчеві – "на олівці" Фото: Вiкiпедiя

"Економіка будь-якої країни не існує у вакуумі, а залежить від міжнародних інвестицій. Відповідно, внесення держави до FATF Blacklist негативно відбивається на імпортних та експортних можливостях та обмежує доступ до міжнародного кредитування, — пояснює Анна Богданець, юристка АТ "ЕКСПАТПРО". — А у зв'язку з масовою відмовою міжнародних банків та інститутів від співпраці з фінустановами ризикової країни, ведення фінансових операцій ускладнюється”.

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Співрозмовниця Фокусу уточнює, що FATF не забороняє угоди з такими державами, проте великі світові банки, не бажаючи брати на себе додаткові ризики та витрати на проведення "посиленої належної перевірки", припиняють відносини з ризиковими контрагентами: а це порушує надходження валюти в країну і робить внесок у руйнування економіки.

У FATF ще 4 березня 2022 визнали, що дії РФ суперечать основним принципам цієї організації і пообіцяли переглянути роль Росії.

"Дії уряду Російської Федерації суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, які міністри FATF погоджуються впроваджувати і підтримувати як "Стандарти FATF".

FATF переглядає роль Росії у FATF", — повідомили в організації.

[ + – ] FATF може покарати Росію за фінансування тероризму Фото: Pexels

Однак, поки що жодних заходів щодо держави-агресора у FATF не застосували. Струкова наголошує, що і без відповідних рекомендацій FATF з Росії добровільно йдуть світові бренди та компанії, власники та клієнти яких шоковані жорстокістю російського вторгнення, а західні країни запровадили безпрецедентні санкції, що пригнічують економіку держави-агресора. Ефект від цих процесів значно перевищує вплив потенційного занесення РФ до "чорного списку" FATF.

Проте оцінка Росії з боку FATF як держави, що фінансує тероризм, створить ефект синергії із санкціями та поглибить їхній руйнівний вплив на Росію.

Руйнівні методи. Чим у FATF можуть допомогти Україні

Після введення санкцій у зв'язку з вторгненням в Україну проти окремих громадян і компаній РФ, на Заході почалося полювання на їхні активи. У майбутньому такі цінності можуть бути використані для відновлення економіки України. "Особливо корисними тут будуть зусилля FATF щодо відстеження механізмів та джерел фінансування тероризму з урахуванням майбутніх судових процесів щодо встановлення причетності російських осіб та організацій до війни в Україні. Доказ такої причетності означатиме можливість арешту та конфіскації їхніх активів для виплати репарацій", — коментує Струкова.

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Ще одним напрямком, де будуть доречні старання FATF, може бути протидія спробам Росії обійти накладені санкції. А такі ініціативи вже мають місце. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що Іран та Росія наразі працюють над об'єднанням своїх систем передачі фінансових повідомлень в обхід SWIFT. Нагадаємо, від цієї міжнародної платіжної системи в РФ відключили лише низку банків. Таке компромісне рішення застосували, щоб зберегти для Росії можливість обслуговувати міжнародні контракти на постачання газу.

Іран відключили від SWIFT у 2012 році через спроби застосування ядерних технологій у воєнних цілях.

Анна Богданець зазначає, що Іран заявив про можливість приєднання до російської системи передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку раніше використовували країни Євразійського економічного союзу. Крім того, в обхід санкцій РФ може спробувати використовувати систему обміну повідомлень CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), розроблену КНР. Але це лише частково вирішує проблеми підсанкційних країн та осіб.

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"На практиці економічна співпраця відбуватиметься лише серед країн, які перебувають під санкціями в закритій системі, що працює в замкнутому колі", — коментує подібні проєкти Катерина Струкова. Співрозмовниця Фокусу наголошує, що в більшості країн діє жорстка кримінальна відповідальність за порушення санкційного законодавства, тому спроби використовувати інші юрисдикції для виходу з-під санкцій будуть відстежуватися та каратися. І роль зусиль FATF у цьому процесі, на думку Струкової, може бути досить суттєвою.

"Окремо сигналом для рішучих дій з боку FATF, інститутів ЄС та інших гравців на міжнародній арені мають стати спроби РФ обійти введені санкції з метою подальшого фінансування війни", — підсумовує Анна Богданець.