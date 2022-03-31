RU
RU
Розділи
Матеріали
Економіка

Клеймо для РФ. Як FATF може допомогти Україні та "плану Маршалла"

Марія Бабенко
1091
антиросійські санкції, війна з україною, вторгнення в україну, росія, фінансування тероризму
Фото: Pexels | Акція протесту в Нью-Йорку

До "чорного списку" FATF сьогодні входять Північна Корея та Іран. Не виключено, що у черзі Росія. Експерти пояснили, як заходи з боку FATF, на яких наполягає Україна, можуть посилити економічний тиск на країну-агресора і як це вплине на здатність Росії оплачувати воєнні витрати.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) – це міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

У відповідь на вторгнення Росії Державна служба фінансового моніторингу України 19 березня 2022 року звернулася до українців з проханням підтримати петицію про виключення Російської Федерації з FATF як держави, що фінансує тероризм. З подібними закликами до FATF також звернулися Міністерство закордонних справ та Верховна Рада України.

Уточнимо, FATF (Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей) є найвпливовішою міжнародною організацією у сфері протидії фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження. А Росія, яка розпочала 24 лютого повномасштабну війну в Україні, фактично фінансує тероризм на національному рівні.

У поганій компанії: наслідки включення РФ до "чорного списку" FATF

Як зазначає Катерина Струкова, адвокатка ЮК Stron Legal Services, країни, які мають прогалини у фінансовому регулюванні і де не вживаються адекватні заходи щодо протидії відмиванню коштів, FATF включає у так званий "чорний список". Перебування в цьому списку призводить до вкрай низького рівня довіри з боку іноземних інвесторів.

Сьогодні до переліку таких країн входять Північна Корея (КНДР) та Іран.

антиросійські санкції, "чорний список" FATF, що таке FATF, Росія FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, ФАТФ Росія, відмивання грошей, відмивання грошей росія, фінансовий ландромат, росія
На карті червоним кольором позначені країни з чорного списку FATF, помаранчеві – "на олівці"
Фото: Вiкiпедiя

"Економіка будь-якої країни не існує у вакуумі, а залежить від міжнародних інвестицій. Відповідно, внесення держави до FATF Blacklist негативно відбивається на імпортних та експортних можливостях та обмежує доступ до міжнародного кредитування, — пояснює Анна Богданець, юристка АТ "ЕКСПАТПРО". — А у зв'язку з масовою відмовою міжнародних банків та інститутів від співпраці з фінустановами ризикової країни, ведення фінансових операцій ускладнюється”.

Важливо
Інвестиції для бізнесу в умовах війни. Як вижити і бути сталими

Співрозмовниця Фокусу уточнює, що FATF не забороняє угоди з такими державами, проте великі світові банки, не бажаючи брати на себе додаткові ризики та витрати на проведення "посиленої належної перевірки", припиняють відносини з ризиковими контрагентами: а це порушує надходження валюти в країну і робить внесок у руйнування економіки.

У FATF ще 4 березня 2022 визнали, що дії РФ суперечать основним принципам цієї організації і пообіцяли переглянути роль Росії.

"Дії уряду Російської Федерації суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, які міністри FATF погоджуються впроваджувати і підтримувати як "Стандарти FATF".

FATF переглядає роль Росії у FATF", — повідомили в організації.

антиросійські санкції, «чорний список» FATF, що таке FATF, Росія FATF, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, ФАТФ Росія, відмивання грошей, відмивання грошей росія, фінансовий ландромат, росія фінансування тероризму
FATF може покарати Росію за фінансування тероризму
Фото: Pexels

Однак, поки що жодних заходів щодо держави-агресора у FATF не застосували. Струкова наголошує, що і без відповідних рекомендацій FATF з Росії добровільно йдуть світові бренди та компанії, власники та клієнти яких шоковані жорстокістю російського вторгнення, а західні країни запровадили безпрецедентні санкції, що пригнічують економіку держави-агресора. Ефект від цих процесів значно перевищує вплив потенційного занесення РФ до "чорного списку" FATF.

Проте оцінка Росії з боку FATF як держави, що фінансує тероризм, створить ефект синергії із санкціями та поглибить їхній руйнівний вплив на Росію.

Руйнівні методи. Чим у FATF можуть допомогти Україні

Після введення санкцій у зв'язку з вторгненням в Україну проти окремих громадян і компаній РФ, на Заході почалося полювання на їхні активи. У майбутньому такі цінності можуть бути використані для відновлення економіки України. "Особливо корисними тут будуть зусилля FATF щодо відстеження механізмів та джерел фінансування тероризму з урахуванням майбутніх судових процесів щодо встановлення причетності російських осіб та організацій до війни в Україні. Доказ такої причетності означатиме можливість арешту та конфіскації їхніх активів для виплати репарацій", — коментує Струкова.

Важливо
Вогонь на ураження. Як у США підривають оборонну промисловість РФ

Ще одним напрямком, де будуть доречні старання FATF, може бути протидія спробам Росії обійти накладені санкції. А такі ініціативи вже мають місце. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що Іран та Росія наразі працюють над об'єднанням своїх систем передачі фінансових повідомлень в обхід SWIFT. Нагадаємо, від цієї міжнародної платіжної системи в РФ відключили лише низку банків. Таке компромісне рішення застосували, щоб зберегти для Росії можливість обслуговувати міжнародні контракти на постачання газу.

Іран відключили від SWIFT у 2012 році через спроби застосування ядерних технологій у воєнних цілях.

Анна Богданець зазначає, що Іран заявив про можливість приєднання до російської системи передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку раніше використовували країни Євразійського економічного союзу. Крім того, в обхід санкцій РФ може спробувати використовувати систему обміну повідомлень CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), розроблену КНР. Але це лише частково вирішує проблеми підсанкційних країн та осіб.

Важливо
Економіка війни: курс, ВВП та фінанси. Підсумки місяця з початку військової агресії
Економіка війни: курс, ВВП та фінанси. Підсумки місяця з початку військової агресії

"На практиці економічна співпраця відбуватиметься лише серед країн, які перебувають під санкціями в закритій системі, що працює в замкнутому колі", — коментує подібні проєкти Катерина Струкова. Співрозмовниця Фокусу наголошує, що в більшості країн діє жорстка кримінальна відповідальність за порушення санкційного законодавства, тому спроби використовувати інші юрисдикції для виходу з-під санкцій будуть відстежуватися та каратися. І роль зусиль FATF у цьому процесі, на думку Струкової, може бути досить суттєвою.

"Окремо сигналом для рішучих дій з боку FATF, інститутів ЄС та інших гравців на міжнародній арені мають стати спроби РФ обійти введені санкції з метою подальшого фінансування війни", — підсумовує Анна Богданець.