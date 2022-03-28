Вогонь на ураження. Як у США підривають оборонну промисловість РФ

Експерти вважають, що завдяки новому пакету санкцій Білого Дому, Росії з часом доведеться змиритися з розгромом або погодитись на мир на українських умовах.

Через місяць після вторгнення РФ в Україну 24 березня Білий Дім оприлюднив чергові санкції проти Росії. На думку опитаних Фокусом експертів, новий пакет заходів щодо агресора відрізняє акцент на ураження російського оборонного комплексу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як раніше повідомляв Фокус, введені обмеження стосуються 48 великих російських оборонних держпідприємств, таких як "Вертольоти Росії", "Тактичне ракетне озброєння", "Високоточні системи", "Техмаш", "Кронштадт" та інші. На думку Ярослава Чекера, радника, адвоката, керівника практики енергетики та природних ресурсів АО "Арцінгер" блокувальні санкції проти цих компаній унеможливлюють для них ланцюги постачання обладнання та технологій.

"Кожен пакет санкцій, котрий приймається світовим співтовариством проти Росії є важливим для підтримки України, адже у сукупності вони завдають руйнівний ефект, який полягає у падінні рубля, виході з ринку світових компаній, втраті доходів держави і бізнесу, — продовжує Ярослав Чекер. — Але саме останній пакет санкцій США виділяється спрямованістю на підрив військового потенціалу Росії і його наслідки будуть особливо болючими для російського ВПК, залежного від імпортних складників".

Важливо

Економіка війни: курс, ВВП та фінанси. Підсумки місяця з початку військової агресії

Як зауважує Ігор Чудовський, керівник партнер АО "Чудовський і партнери" завдяки руйнівному удару нового пакету санкцій США по ВПК РФ, позиції української делегації на переговорах з РФ з часом будуть міцнішати, а в Росії залишиться лише два шляхи: повний розгром або мир на українських умовах.

Варто зауважити, що новий пакет Білого Дому також вводить додаткові санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ та наближених до Путіна бізнесменів. Проте, на думку Чудовського, ці санкції майже не вплинуть на прийняття рішень вищим політичним керівництвом Росії.

Вочевидь, анонсовані США міри, далеко не останні кроки світової спільноти, спрямовані на підрив потенціалу країни-агресора.

Світлана Хаджинова, молодша юристка АО "Арцінгер" зауважує, що США виявили намір залучати уряди інших країн до ухвалення санкцій й анонсували ініціативу, яка унеможливлює ухилення від них Росії. Останнє, за словами співрозмовниці Фокусу, полягає в обміні інформацією між країнами Великої Сімки та Євросоюзу стосовно дій Росії, які націлені на зниження ефективності санкцій.

[ + – ] Наслідки санкцій проти РФ будуть особливо болючими для російського ВПК, залежного від імпортних складників

Зі свого боку, Ігор Чудовський зазначає єдність європейських країн стосовно багатьох економічних обмежень, окрім відмови від російських енергоносіїв.

Деякі країни ЄС, на думку експерта, досі не готові, чи просто не мають бажання злізти з комфортної “енергетичної голки” РФ, що підтримує здатність Росії до військових дій. Зокрема, як нещодавно писав Фокус, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що пряма заборона на російські енергоносії спровокує рецесію в Німеччині та інших країнах Європи. Через це Німеччина не готова до повної відмови від російських енергоносіїв уже зараз, до чого закликають деякі країни ЄС.

Як зауважує Світлана Хаджинова, Китайська Народна Республіка, Індія, Ізраїль, Туреччина та певні азійські, африканські та латиноамериканські країни ще взагалі не приєдналися до санкцій, що залишає для РФ можливості знаходити нові ринки для імпорту заборонених товарів і послуг.

“Відповідно до риторики офіційних осіб КНР, на приєднання цієї країни до санкцій очікувати не варто. Можна лише сподіватися, що Китай не надаватиме економічну та військову допомогу РФ, на яку там досі розраховують”, — продовжує Ігор Чудовський. Бо без співпраці з Китаєм тільки завдяки імпортозаміщенню, на думку співрозмовника Фокусу, Росії не вдасться зберегти навіть половину своєї економіки.

Нагадаємо, як повідомили Фокусу експерти, лише повне ембарго на купівлю російської нафти країнами світу зможе обмежити приток валюти до РФ, а отже, і вплинути на здатність агресора продовжувати виробництво власного озброєння.