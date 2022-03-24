США ввели нові санкції проти РФ через Україну

Обмеження, як повідомляють у Білому домі, було запроваджено проти 328 депутатів Держдуми, банкіра Германа Грефа, бізнесмена Геннадія Тимченка та оборонних підприємств.

США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у пресрелізі, який було опубліковано на сайті Білого дому.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Під нові обмеження потрапили понад 400 представників російської еліти, включаючи депутатів Державної думи РФ та оборонні компанії.

"Наші санкції проти Росії безпрецедентні — за жодних інших обставин ми не діяли так швидко і скоординовано, щоб завдати руйнівної шкоди будь-якій іншій країні. Рубль значно знецінився, і ринки чекають на його подальше ослаблення... Економічний колапс ВВП Росії зведе нанівець останні 15 років економічних досягнень у країні", — йдеться у пресрелізі.

За даними Білого дому, під нові санкції США потрапили:

328 депутатів Держдуми РФ;

банкір, голова правління "Сбербанку Росії" Герман Греф;

бізнесмен Геннадій Тимченко, підконтрольні йому компанії та члени сім'ї;

17 членів правління російського комерційного банку "Радкомбанк";

48 великих російських оборонних державних підприємств, серед яких "Вертольоти Росії", "Тактичне ракетне озброєння", "Високоточні системи", "Техмаш", "Кронштадт" та інші.

"Продовжимо обмежувати можливості Центрального банку з використання міжнародних резервів, включаючи золото, для підтримки російської економіки та фінансування жорстокої війни Путіна. Лідери країн G7 та Євросоюзу продовжать спільну роботу з обмеження можливостей Росії використовувати свої міжнародні резерви для підтримки російської економіки та фінансування путінської війни, зокрема шляхом роз'яснення того, що будь-які операції із золотом, пов'язані з Центральним банком Російської Федерації, підпадають під чинні санкції", — підсумували в Білому домі, анонсуючи новий пакет санкцій.

Нагадаємо, 15 березня Євросоюз оголосив про запровадження четвертого пакету санкцій проти РФ. До списку обмежень потрапили олігарх Роман Абрамович, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, а також компанії "Газпром нефть", "Роснефть", "Камаз" та інші.

Також Фокус у своїй статті розповідав, як Росія через міжнародні санкції залишилася без цивільної авіації.