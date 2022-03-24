США ввели новые санкции против РФ из-за Украины

Ограничения, как сообщают в Белом доме, были введены против 328 депутатов Госдумы, банкира Германа Грефа, бизнесмена Геннадия Тимченко и оборонных предприятий.

США объявили о введении новых санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте Белого дома.

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Под новые ограничения попали более 400 представителей российской элиты, включая депутатов Государственной думы РФ и оборонные компании.

"Наши санкции против России беспрецедентны — ни при каких других обстоятельствах мы не действовали так быстро и скоординированно, чтобы нанести разрушительный ущерб какой-либо другой стране. Рубль значительно обесценился, и рынки ожидают его дальнейшего ослабления… Экономический коллапс ВВП России сведет на нет последние 15 лет экономических достижений в стране", — говорится в пресс-релизе.

По данным Белого дома, под новые санкции США попали:

328 депутаты Госдумы РФ;

банкир, глава правления "Сбербанка России" Герман Греф;

бизнесмен Геннадий Тимченко, подконтрольные ему компании и члены семьи;

17 членов правления российского коммерческого банка "Совкомбанк";

48 крупных российских оборонных государственных предприятий, среди которых "Вертолеты России", "Тактическое ракетное вооружение", "Высокоточные системы", "Техмаш", "Кронштадт" и другие.

"Продолжим ограничивать возможности Центрального банка по использованию международных резервов, включая золото, для поддержания российской экономики и финансирования жестокой войны Путина. Лидеры стран G7 и Евросоюза продолжат совместную работу по ограничению возможностей России использовать свои международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования путинской войны, в том числе путем разъяснения того, что любые операции с золотом, связанные с Центральным банком Российской Федерации, подпадают под действующие санкции", — подытожили в Белом доме, анонсируя новый пакет санкций.

Напомним, 15 марта Евросоюз объявил о введении четвертого пакета санкций против РФ. В список ограничений попали олигарх Роман Абрамович, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, а также компании "Газпром нефть", "Роснефть", "Камаз" и другие.

Также Фокус в своей статье рассказывал, как Россия из-за международных санкций осталась без гражданской авиации.