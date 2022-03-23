Олени лучше: Россия остается без гражданской авиации

Авиа-каннибализм, аварийность, потеря рынка. Эксперты рассказали, что ждет пассажирские авиаперевозки в РФ.

Санкции практически парализовали российский воздушный флот. Самолеты РФ не могут покинуть воздушное пространство России и ее сателлитов из-за закрытого неба, угрозы ареста со стороны лизингодателей и отмены сертификации. Они могут летать только по территории РФ или в дружественные Беларусь, Казахстан и др.

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Признаком кризиса, охватившего отрасль, стали случаи отправки в вынужденный простой пилотов и обслуживающего персонала российских авиакомпаний. В частности, с этим столкнулись около 2,8 тыс. сотрудников авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Royal Flight и 6-7 тыс. персонала крупнейшего аэропорта РФ "Шереметьево" (Москва).

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Обнародованный 15 марта пакет санкций в отношении российского воздушного флота от Европейского агентства по авиации EASA, в частности, предусматривает запрет на экспорт и техническую помощь. Как объясняет юрист, адвокат, авиаблогер Александр Санжара, в связи с этим EASA отозвало согласование для российских технических мастерских по обслуживанию самолетов и теперь эти функции возложены на субъектов с российской сертификацией.

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"Для полноценного ремонта требуется не только сертификация, но и запчасти. Они имеют либо календарные ограничения сроков использования, либо рассчитаны на определенное количество часов полета. После исчерпания этого ресурса их нужно заменять", — продолжает Санжара. Но из-за санкций в ближайшее время российский флот останется без комплектующих, из-за чего собеседник Фокуса прогнозирует расцвет в России "авиа-каннибализма". То есть, с одних самолетов будут снимать детали для ремонта других, чтобы хотя бы некоторое время удержать в воздухе ограниченное количество лайнеров.

[ + – ] Из-за санкций в ближайшее время российский флот останется без комплектующих Фото: ТАСС

"Без информации и сопровождения производителей, такие ремонты — не более чем любительские, кустарные эксперименты, и ни один техник не будет это делать, — предупреждает Андрей Гук, партнер, адвокат ЮФ Ante. — Нигде в мире такие самолеты не будут принимать, потому всем будет понятно, что стандарты безопасности и техобслуживания не соблюдаются".

Проблемы в РФ возникнут не только с деталями и ремонтом, но и с авионикой (системами управления полетом, навигацией, метеонаблюдением и др.). Санжара отмечает, что монополистом в производстве таких приборов выступают США, а санкции предусматривают в том числе и ограничение картографического сопровождения самолетов.

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Санкции распространяются не только на запчасти, но и на новые Boeing, Airbus и самолеты других авиапроизводителей.

"В РФ могут воспользоваться подержанными самолетами ТУ, ЯК и АН, которые еще имеют летную пригодность. Но, чем старше самолет, тем дороже его содержание, эксплуатация и страховое покрытие, а уровень комфорта для пассажиров ниже", — комментирует Андрей Гук.

К самолетам, которые в РФ выпускают сейчас, у экспертов много вопросов. Один из них – Sukhoi Superjet 100, ближнемагистральный реактивный самолет с пассажировместимостью 87-108 пассажиров. Однако, таких самолетов производят не более 20 штук в год и на 80% они состоят из иностранных компонентов.

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Екатерина Ищенко, советник ЮФ Ante, отмечает, что сейчас в РФ разрабатывают новую модификацию Superjet 100 с максимальным импортозамещением систем и компонентов и работают над опытным самолетом МС-21-300. Однако, последний пока имеет американский двигатель и крылья из иностранных композитных материалов .

"Производство этих самолетов станет невозможным без импортозамещения. Испытания российских композитов и работы по сертификации версии с российским двигателем уже ведутся, но производство даже одного серийного самолета займет годы", — говорит Ищенко Фокусу.

В свою очередь Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" добавляет, что в России в производстве также находятся реактивные Ил-96 и Ту-204(214) и турбовинтовой Ил-114. Однако не исключено, что и для них необходимы импортные запчасти.

"Дружественный Китай вряд ли поможет России с новыми самолетами, потому что производство самолетов гражданской авиации в Китае очень сомнительно, если вообще существует", — заключает эксперт.

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Будущее русской гражданской авиации туманно.

"Внутренние перевозки в России могут обеспечить бортами, которые наворовали по всему миру [не вернули лизингодателям по их требованию]. Воздушным судам будут самовольно продлевать летную пригодность, пренебрегая наличием просроченных компонентов, и рано или поздно самолеты в РФ начнут падать", — предупреждает Александр Санжара.

Стоит отметить, что Россия и раньше была одним из мировых лидеров по количеству авиакатастроф. Однако эксперты предупреждают, что совсем скоро, максимум через полгода, летать в РФ самолетами и вовсе станет опасно для жизни.

[ + – ] Санкции распространяются не только на запчасти, но и на новые Boeing, Airbus и самолеты других авиапроизводителей

"Отсутствие надлежащего технического обслуживания самолета в течение семи дней делает нерентабельным его техническое восстановление и превращает его в металлолом. Все это известно российским авиаперевозчикам. Однако вряд ли они будут такие нюансы доводить до сведения пассажиров", — отмечает Анна Цират, партнер АО Jurvneshservice.

Альтернативой могут стать авиакомпании из стран, еще не присоединившихся к "адским" санкциям против РФ — например, турецкие, катарские, китайские авиалинии и др. Но и здесь есть определенные препятствия.

"Например, если турецкий Boeing сломается в РФ – его ремонт и страховка будут очень дорогими, тогда когда билеты россиянам из-за санкций продавать весьма сложно. Поэтому иностранные авиакомпании вряд ли спасут российскую авиацию и туризм", — отмечает Андрей Гук.

В свою очередь, Анна Цират отмечает, что у китайских и других азиатских авиакомпаний, которые могут воспользоваться конкурентной обстановкой на рынке РФ, может возникнуть проблема с наличием достаточного количества платежеспособных пассажиров. Ведь гражданам России в ближайшее время прочат значительное снижение уровня жизни.

Напомним, ранее Путин подписал закон, который позволяет авиакомпаниям России эксплуатировать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Ранее Фокус писал, что Boeing Co (BA.N) приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также основные операции в Москве после вторжения России в Украину.