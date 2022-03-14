Путин разрешил авиакомпаниям РФ пользоваться иностранными лизинговыми самолетами - Reuters

Закон, который подписал Путин, разрешает российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты без сертификата. При этом, авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет авиакомпаниям России эксплуатировать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Нормативно-правовой акт разрешает пользоваться самолетами без иностранного сертификата, пишет издание Reuters.

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Западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, дали право лизинговым компаниям до 28 марта вернуть себе самолеты на сумму 10 миллиардов долларов. При этом, в РФ закон вступил в силу сегодня, 14 марта.

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 — арендовано за границей. В новом законе, который принят как часть мер России по борьбе с Западными санкциями, говорится, что он направлен "на обеспечение бесперебойного функционирования деятельности в сфере гражданской авиации".

Как пишет Reuters, лизинговые компании вряд ли согласятся снять самолеты с текущих иностранных реестров:

"Незаконно регистрировать воздушное судно без подтверждения снятия с регистрации с предыдущего реестра, а также согласия владельца. Это будет неисполнением обязательств по договорам лизинга", — заявил авиационный советник Бертран Грабовски.

Из-за вторжения российских войск на территорию Украины, РФ столкнулась с огромным количеством санкций. 3 марта США ввели санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также приближенных к президенту РФ олигархов, таких как Алишер Усманов, братья Ротенберги и Евгений Пригожин. Штаты ранее уже ввели санкции против РФ и Беларуси, которые коснулись оборонки, нефтепереработки и импорта. Акции компаний страны-агрессора уже резко упали, и все идет к дефолту.

11 марта президент США Джо Байден анонсировал запрет на импорт российского алкоголя и морепродуктов в попытке усилить меры воздействия в отношении России. Также известно, что акции китайских компаний в Гонконге, обвалились из-за новостей в международных СМИ о просьбе России к Китаю помочь вести войну с Украиной. Индекс Hang Seng China Enterprises, отслеживающий динамику акций китайских компаний, упал на 7,2%. Это стало самым сильным падением стоимости бумаг китайских компаний с ноября 2008 года.

В свою очередь Россия решила ответить и ввела санкции на свинку Пеппу. Накануне российский суд в Кирове постановил, что товарные знаки всемирно известного изображения свинки Пеппы могут быть нарушены в отместку за британские санкции против Москвы.