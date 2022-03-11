США запретили импорт водки и икры из России

Своим решением президент США запретил импорт традиционных российских продуктов из-за вторжения в Украину. В свою очередь, Кремль обвинил США в экономической войне.

В пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден анонсировал запрет на импорт российского алкоголя и морепродуктов в попытке усилить меры воздействия в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

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Эти меры затрагивают небольшую часть американского импорта и вместе с тем распространяются на "канонические российские продукты питания": водку и икру. Президент США также призвал американских законодателей отменить торговые привилегии для России.

США ежегодно импортирует напитки, в том числе спиртное и уксус из РФ на общую сумму 24,1 млн долларов. Большая часть российской водки производится за рубежом, например Латвия выпускает Stoli — так марка водки "Столичная" стал называться после ребрендинга, который владельцы компании провели после вторжения российских войск в Украину.

Объемы импорта российских морепродуктов в США намного выше. Общая стоимость прошлогодних поставок в США составила 1,2 млрд долларов. Кремль, в свою очередь, обвинил США в разжигании экономической войны в отношении России, что оказало на экономику РФ шоковое воздействие.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подобных экономических санкций прежде никогда не было и сейчас сложно делать какие бы то ни было экономические прогнозы на будущее.

Ранее Фокус сообщал, что автоконцерн Stellantis последовал примеру других компаний и присоединился к санкциям против РФ: поставки Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot в РФ приостановлены. Введен запрет на экспорт, а также импорт автомобилей российского предприятия.