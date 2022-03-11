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Авто Военная агрессия России Российско-украинская война

Концерн Stellantis останавливает импорт и экспорт авто в Россию

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Концерн Stellantis, санкции против РФ, гуманитарная помощь
Фото: Stellantis | Концерн Stellantis поддержал санкции против РФ

Поставки Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot в РФ приостановлены. Также в Stellantis выделили помощь Украине.

Автоконцерн Stellantis присоединился к санкциям против РФ. Было решено приостановить экспорт авто в Россию и импорт из страны продукции российского предприятия. Об этом заявил руководитель Stellantis Карлос Таварес, сообщает пресс-служба концерна.

Карлос Таварес подчеркнул, что Stellantis выступает против всех видов насилия и агрессии, а также против военных действий на территории Украины. Отказ от импорта и экспорта авто в РФ стал ответом на вторжение в Украину.

Концерн Stellantis, санкции против РФ, гуманитарная помощь
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Фото: Stellantis

Ограничения распространяются на все бренды Stellantis, представленные на российском рынке. В РФ продаются модели Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

Кроме того, в Stellantis решили выделить 1 миллион евро в качестве гуманитарной помощи и помощи беженцам из Украины. Ее передадут через неправительственную организацию и сейчас украинское представительство концерна ищет партнеров, которые могли бы эффективно использовать средства.

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Ранее Stellantis в Украине внедрил программу технической поддержки автомобилей Citroen, Opel и Peugeot, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям. Ремонт и обслуживание будут осуществляться бесплатно.

Также Фокус рассказывал, что санкции и массовый уход автопроизводителей с российского рынка привели к дефициту новых авто.