Концерн Stellantis останавливает импорт и экспорт авто в Россию
Поставки Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot в РФ приостановлены. Также в Stellantis выделили помощь Украине.
Автоконцерн Stellantis присоединился к санкциям против РФ. Было решено приостановить экспорт авто в Россию и импорт из страны продукции российского предприятия. Об этом заявил руководитель Stellantis Карлос Таварес, сообщает пресс-служба концерна.
Карлос Таварес подчеркнул, что Stellantis выступает против всех видов насилия и агрессии, а также против военных действий на территории Украины. Отказ от импорта и экспорта авто в РФ стал ответом на вторжение в Украину.
Ограничения распространяются на все бренды Stellantis, представленные на российском рынке. В РФ продаются модели Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.
Кроме того, в Stellantis решили выделить 1 миллион евро в качестве гуманитарной помощи и помощи беженцам из Украины. Ее передадут через неправительственную организацию и сейчас украинское представительство концерна ищет партнеров, которые могли бы эффективно использовать средства.Важно
Ранее Stellantis в Украине внедрил программу технической поддержки автомобилей Citroen, Opel и Peugeot, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям. Ремонт и обслуживание будут осуществляться бесплатно.
Также Фокус рассказывал, что санкции и массовый уход автопроизводителей с российского рынка привели к дефициту новых авто.