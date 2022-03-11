Концерн Stellantis останавливает импорт и экспорт авто в Россию

Поставки Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot в РФ приостановлены. Также в Stellantis выделили помощь Украине.

Автоконцерн Stellantis присоединился к санкциям против РФ. Было решено приостановить экспорт авто в Россию и импорт из страны продукции российского предприятия. Об этом заявил руководитель Stellantis Карлос Таварес, сообщает пресс-служба концерна.

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Карлос Таварес подчеркнул, что Stellantis выступает против всех видов насилия и агрессии, а также против военных действий на территории Украины. Отказ от импорта и экспорта авто в РФ стал ответом на вторжение в Украину.

[ + – ] Stellantis в Украине запустил программу поддержки коммунальной техники Фото: Stellantis

Ограничения распространяются на все бренды Stellantis, представленные на российском рынке. В РФ продаются модели Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

Кроме того, в Stellantis решили выделить 1 миллион евро в качестве гуманитарной помощи и помощи беженцам из Украины. Ее передадут через неправительственную организацию и сейчас украинское представительство концерна ищет партнеров, которые могли бы эффективно использовать средства.

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Санкции оставили россиян без запчастей к автомобилям

Ранее Stellantis в Украине внедрил программу технической поддержки автомобилей Citroen, Opel и Peugeot, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям. Ремонт и обслуживание будут осуществляться бесплатно.

Также Фокус рассказывал, что санкции и массовый уход автопроизводителей с российского рынка привели к дефициту новых авто.