Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений

В это тяжелое для страны время мы, ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL должны внести свой вклад в поддержание работоспособности коммунальных предприятий и государственных органов власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности .

Именно поэтому, с 1 марта этого года, и в дальнейшем мы внедряем Программу технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".

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Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:

Служба национальной полиции,

Скорая медицинская помощь,

Аварийные службы;

Коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.).

Программа технической поддержки автомобилей предусматривает ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

Наша цель — в первую очередь, оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

[ + – ] Бесплатное обслуживание транспорта внедрили в разных регионах Украины Фото: Stellantis

По ссылке и фото вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. Также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность спасателей – наш приоритет!

Слава Украине! Героям слава!

Берегите себя и своих родных!