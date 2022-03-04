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Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений

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Техническая помощь, сервисное обслуживание, техническая поддержка
Фото: Stellantis | Автомобили государственных и коммунальных служб будут обслуживаться бесплатно

В это тяжелое для страны время мы, ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL должны внести свой вклад в поддержание работоспособности коммунальных предприятий и государственных органов власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности .

Именно поэтому, с 1 марта этого года, и в дальнейшем мы внедряем Программу технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".

Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:

  • Служба национальной полиции,
  • Скорая медицинская помощь,
  • Аварийные службы;
  • Коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.).

Программа технической поддержки автомобилей предусматривает ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

Наша цель — в первую очередь, оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

Техническая помощь, сервисное обслуживание, техническая поддержка
Бесплатное обслуживание транспорта внедрили в разных регионах Украины
Фото: Stellantis

По ссылке и фото вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. Также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность спасателей – наш приоритет!

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