Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений
В это тяжелое для страны время мы, ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL должны внести свой вклад в поддержание работоспособности коммунальных предприятий и государственных органов власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности .
Именно поэтому, с 1 марта этого года, и в дальнейшем мы внедряем Программу технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".
Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:
- Служба национальной полиции,
- Скорая медицинская помощь,
- Аварийные службы;
- Коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.).
Программа технической поддержки автомобилей предусматривает ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.
Наша цель — в первую очередь, оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.
По ссылке и фото вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. Также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.
Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность спасателей – наш приоритет!
Слава Украине! Героям слава!
Берегите себя и своих родных!