Концерн Stellantis зупиняє імпорт та експорт авто в Росію

Постачання Citroen, Fiat, Jeep, Opel і Peugeot у РФ призупинено. Також у Stellantis виділили допомогу Україні.

Автоконцерн Stellantis приєднався до санкцій проти РФ. Було вирішено призупинити експорт авто в Росію та імпорт із країни продукції російського підприємства. Про це заявив керівник Stellantis Карлос Таварес, повідомляє пресслужба концерну.

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Карлос Таварес наголосив, що Stellantis виступає проти всіх видів насильства та агресії, а також проти воєнних дій на території України. Відмова від імпорту та експорту авто в РФ стала відповіддю на вторгнення в Україну.

[ + – ] Stellantis в Україні запустив програму підтримки комунальної техніки Фото: Stellantis

Обмеження поширюються на всі бренди Stellantis, які представлені на російському ринку. У РФ продаються моделі Citroen, Fiat, Jeep, Opel та Peugeot.

Крім того, у Stellantis вирішили виділити 1 мільйон євро як гуманітарну допомогу та допомогу біженцям з України. Її передадуть через неурядову організацію і зараз українське представництво концерну шукає партнерів, які б могли ефективно використати кошти.

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Раніше Stellantis в Україні впровадив програму технічної підтримки автомобілів Citroen, Opel та Peugeot, що належать державним та комунальним установам. Ремонт та обслуговування здійснюватимуться безкоштовно.

Також Фокус розповідав, що санкції та масовий догляд автовиробників з російського ринку призвели до дефіциту нових авто.