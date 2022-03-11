США заборонили імпорт горілки та ікри з Росії

Своїм рішенням президент США заборонив імпорт традиційних російських продуктів через вторгнення в Україну. У свою чергу Кремль звинуватив США в економічній війні.

У п'ятницю, 11 березня, президент США Джо Байден анонсував заборону на імпорт російського алкоголю та морепродуктів у спробі посилити заходи впливу щодо Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ці заходи торкаються невеликої частини американського імпорту і водночас поширюються на "канонічні російські продукти харчування": горілку та ікру. Президент США також закликав американських законодавців скасувати торговельні привілеї для Росії.

США щорічно імпортує напої, зокрема спиртне та оцет із РФ на загальну суму 24,1 млн доларів. Більшість російської горілки виробляється за кордоном, наприклад Латвія випускає Stoli — так марка горілки "Столична" стала називатися після ребрендингу, який власники компанії провели після вторгнення російських військ в Україну.

Обсяги імпорту російських морепродуктів у США набагато вищі. Загальна вартість торішніх постачань у США становила 1,2 млрд доларів. Кремль, у свою чергу, звинуватив США у розпалюванні економічної війни щодо Росії, що вплинуло на економіку РФ.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, подібних економічних санкцій раніше ніколи не було і зараз складно робити будь-які економічні прогнози на майбутнє.

Раніше Фокус повідомляв, що автоконцерн Stellantis наслідував приклад інших компаній і приєднався до санкцій проти РФ: постачання Citroen, Fiat, Jeep, Opel і Peugeot до РФ призупинено. Запроваджено заборону експорту, і навіть імпорт автомобілів російського підприємства.