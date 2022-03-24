Генассамблея ООН поддержала резолюцию против России

Ассамблея обязала оккупантов обеспечить помощь и защиту мирным жителям, а также немедленно прекратить войну в Украине. Против документа, помимо РФ, голосовали Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

В четверг, 24 марта, Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию против Российской Федерации.. Об этом сообщает Reuters.

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По данным журналистов, резолюцию поддержали 140 стран-членов ООН, еще 38 — воздержались. Против документа проголосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Генеральная Ассамблея ООН резолюцией, авторами которой выступили Франция и Мексика, также возложила на Москву ответственность за "тяжелую гуманитарную ситуацию" в Украине и потребовала немедленно прекратить войну. Помимо этого, Россия, согласно документу, обязана обеспечить помощь мирным жителям и их защиту.

Американский телеканал CNN отмечает, что хоть резолюции ГА ООН не имеют обязательной юридической силы, они "обладают политическим весом". Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд предупредила, что страны-члены ГА, поддерживая документ, голосуют за "немедленное прекращение полномасштабной войны в Украине".

Проект резолюции несколькими днями ранее был обнародован журналистами агентства Associated Press. В документе говорится, что "ужасные гуманитарные последствия российской агрессии в Украине имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями".

Помимо этого, авторы документа выразили сожаление по поводу того, что мирные жители продолжают страдать от обстрелов и бомбардировок со стороны армии РФ. Журналисты отмечают, что на голосование в ГА ООН предлагали вынести проект резолюции от ЮАР, в котором Россия совсем не упоминалась. Южноафриканские авторы документа призывали к "немедленному прекращению боевых действий в качестве первого шага к улучшению гуманитарной ситуации", а также настаивали на "политическом диалоге, переговорам, посредничеству и другим мирным средствам, которые направлены на достижение прочного мира".

Напомним, в конце февраля Генассамблея ООН впервые за 40 лет собиралась на экстренное заседание. Причиной тому послужило полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

Также сообщалось, что ГА ООН получила доказательства применения оккупантами кассетных снарядов в Украине. В Организации отмечали, что неизбирательное применение такого типа боеприпасов может быть приравнено к военному преступлению.