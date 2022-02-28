Впервые за последние 40 лет. Генассамблея ООН собирается на экстренное заседание по Украине

Экстренное заседание было принято 11 голосами Совбеза ООН, 3 – воздержались, а Россия голосовала против.

В понедельник, 28 февраля, Генеральная Ассамблея ООН соберется на экстренное специальное заседание, чтобы обсудить вторжение России в Украину, сообщает CBS News.

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Еще в воскресенье США и Албания инициировали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы на нем проголосовать за созыв чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи. Это будет первая такая сессия за последние 40 лет и всего 11-е заседание такого рода в истории ООН.

Экстренно заседание было утверждено 11 голосами членов Совбеза ООН при 3 воздержавшихся (Китай, Индия и ОАЭ), против заседания проголосовала лишь Россия. Голос РФ против заседания не помешал принятию решения, так как это было процедурное голосование. Председательство России в Совете заканчивается в феврале.

По словам посла Франции в ООН Николя де Ривьера, в понедельник пройдет состоится заседание Совета Безопасности по гуманитарным потребностям Украины. Он добавил, что Франция и Мексика собираются предложить резолюцию о расширении доступа для доставки гуманитарной помощи.

"Эскалация военной операции РФ в Украине ведет к эскалации нарушений прав человека", – заявил в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Совету ООН по правам человека в Женеве.

"Наша мониторинговая миссия по правам человека в Украине продолжает свою работу, и наши гуманитарные агентства активизируют свою деятельность. Мы должны показать всем украинцам, что поддерживаем их в трудную минуту", – отметил Гутерриш.

Экстренное заседание пройдет после того, как в воскресенье, 27 февраля, президент России Владимир Путин приказал привести российские силы ядерного сдерживания в боевую готовность как ответ на то, что он назвал "агрессивными заявлениями" ведущих стран НАТО.

"Нам нужно предпринять экстраординарные действия, чтобы противостоять угрозе нашей международной системе, а также сделать все возможное, чтобы помочь Украине и ее народу. Президент Путин привел ядерные силы России в состояние повышенной боевой готовности, при это он вторгся в страну, не имеющую ядерного оружия и не подвергающуюся угрозам со стороны НАТО", – заявил посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.