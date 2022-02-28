Уперше за останні 40 років. Генасамблея ООН збирається на екстрене засідання щодо України

Екстрене засідання було ухвалено 11 голосами Ради безпеки ООН, 3 – утрималися, а Росія голосувала проти.

У понеділок, 28 лютого, Генеральна Асамблея ООН збереться на екстрене спеціальне засідання, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну, повідомляє CBS News.

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Ще в неділю США та Албанія ініціювали засідання Ради Безпеки ООН, щоб на ньому проголосувати за скликання надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї. Це буде перша така сесія за останні 40 років і лише 11-те таке засідання в історії ООН.

Екстрене засідання було ухвалено 11 голосами членів Ради безпеки ООН при трьох утриманих (Китай, Індія та ОАЕ), проти засідання проголосувала лише Росія. Голос РФ проти засідання не завадив ухваленню рішення, оскільки це було процедурне голосування. Головування Росії в Раді закінчується у лютому.

За словами посла Франції в ООН Ніколя де Рів'єра, у понеділок відбудеться засідання Ради Безпеки з гуманітарних потреб України. Він додав, що Франція та Мексика збираються запропонувати резолюцію щодо розширення доступу для доставки гуманітарної допомоги.

"Ескалація військової операції РФ в Україні веде до ескалації порушень прав людини", – заявив у понеділок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш Раді ООН з прав людини у Женеві.

"Наша моніторингова місія з прав людини в Україні продовжує свою роботу, і наші гуманітарні агенції активізують свою діяльність. Ми повинні показати всім українцям, що підтримуємо їх у скрутну хвилину", – зазначив Гутерреш.

Екстрене засідання відбудеться після того, як у неділю, 27 лютого, президент Росії Володимир Путін наказав привести російські сили ядерного стримування у бойову готовність як відповідь на те, що він назвав "агресивними заявами" провідних країн НАТО.

"Нам потрібно вжити екстраординарних дій, щоб протистояти загрозі нашій міжнародній системі, а також зробити все можливе, щоб допомогти Україні та її народу. Президент Путін привів ядерні сили Росії у стан підвищеної бойової готовності, при цьому він вторгся в країну, яка не має ядерної зброї і не наражається на загрози з боку НАТО", – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.