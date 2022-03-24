Генасамблея ООН підтримала резолюцію проти Росії

Асамблея зобов'язала окупантів забезпечити допомогу та захист мирним жителям, а також негайно припинити війну в Україні. Проти документу, окрім РФ, голосували Сирія, Північна Корея, Білорусь та Еритрея.

У четвер, 24 березня, Генеральна Асамблея ООН затвердила резолюцію проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters.

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За даними журналістів, резолюцію підтримали 140 країн-членів ООН, ще 38 утрималися. Проти документа проголосували Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.

Генеральна Асамблея ООН резолюцією, авторами якої виступили Франція та Мексика, також поклала на Москву відповідальність за "важку гуманітарну ситуацію" в Україні та вимагала негайно припинити війну. Крім цього, Росія, згідно з документом, зобов'язана забезпечити допомогу мирним мешканцям та їхній захист.

Американський телеканал CNN зазначає, що хоч резолюції ГА ООН не мають обов'язкової юридичної сили, вони "мають політичну вагу". Посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд попередила, що країни-члени ГА голосують за "негайне припинення повномасштабної війни в Україні".

Проєкт резолюції декількома днями раніше був оприлюднений журналістами агентства Associated Press. У документі йдеться, що "жахливі гуманітарні наслідки російської агресії в Україні мають такі масштаби, яких міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями".

Крім цього, автори документа висловили жаль з приводу того, що мирні жителі продовжують страждати від обстрілів та бомбардувань з боку армії РФ. Журналісти зазначають, що на голосування в ГА ООН пропонували винести проєкт резолюції від ПАР, у якому Росія зовсім не згадувалась. Південноафриканські автори документа закликали до "негайного припинення бойових дій як перший крок до поліпшення гуманітарної ситуації", а також наполягали на "політичному діалозі, переговорах, посередництві та інших мирних засобах, спрямованих на досягнення міцного миру".

Нагадаємо, наприкінці лютого Генасамблея ООН вперше за 40 років збиралася на екстрене засідання. Причиною цього стало повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.

Також повідомлялося, що ГА ООН отримала докази застосування окупантами касетних снарядів в Україні. В Організації зазначали, що невибіркове застосування такого типу боєприпасів може бути прирівняне до воєнного злочину.