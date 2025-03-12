Усе заради екології: для кліматичного саміту ООН у Бразилії знищили тропічний ліс

12 км лісу Амазонки вирубали, щоб побудувати чотирисмугове шосе до кліматичного саміту COP30, де світові лідери говоритимуть про екологію.

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Ділянку тропічного лісу Амазонки, що охороняється, протяжністю 12 км було вирубано, щоб звільнити місце для нового шосе до Белена, міста в Бразилії, де пройдуть заходи Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP 30). Про парадоксальну подію пише Daily Mail.

Нове шосе прокладуть просто через ліси, які називають "легенями планети"

Дорогу використовуватимуть для розвантаження руху транспорту в місті Белен і з нього, де перебуватиме близько 50 000 осіб, включно зі світовими лідерами.

На краях розчищеної землі вже були помічені високі штабелі колод, а екскаватори вже почали укладати асфальт на заболоченій території найбагатшого у світі біологічного резервуара.

Уряд штату Пара раніше відклав плани будівництва автомагістралі, відомої як Авеніда Лібердаде, через екологічні проблеми.

Однак проєкт було відроджено разом з іншими планами з розвитку інфраструктури напередодні COP30.

Заради кліматичного саміту вирубали 12 км лісів Амазонки Фото: Скриншот

Адлер Сілвейра, секретар з інфраструктури уряду штату, охарактеризував шосе як "важливий засіб забезпечення мобільності", проте низка місцевих мешканців і захисників довкілля розкритикували це рішення.

Ліси Амазонки відіграють життєво важливу роль у поглинанні вуглецю і забезпеченні біорізноманіття, і багато хто каже, що ця вирубка лісів суперечить самій меті кліматичного саміту.

Клаудіо Верекете, який проживає приблизно за 200 метрів від шосе, сказав, що нова дорога "зруйнувала" все.

Нове шосе прокладуть просто через ліси, які називають "легенями планети" Фото: BBC

"Наш урожай уже знищили. У нас більше немає доходу, щоб утримувати сім'ю", — сказав він, пояснивши, що не отримав жодної компенсації від уряду штату і стурбований тим, що будівництво дороги призведе до ще більшої вирубки лісів.

До того ж шосе буде обгороджено стінами, тож для місцевих жителів воно буде недоступним.

"Для нас, які живуть на узбіччі шосе, не буде жодних пільг. Для вантажівок, які проїжджатимуть, будуть пільги. Якщо хтось захворіє і йому знадобиться дістатися до центру Белена, ми не зможемо ним скористатися", — додав він.

Утім, сам кліматичний саміт теж викликає питання через вплив подібних заходів на довкілля, зокрема, через використання приватних літаків світовими лідерами та керівниками корпорацій, яких звинувачували у "кричущому лицемірстві".

На конференції COP28 у Дубаї було здійснено 291 приватний рейс, унаслідок чого, за оцінками, було викинуто в атмосферу 3800 тонн CO2, що еквівалентно річним викидам більше ніж 500 осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про кліматичні саміти і про теми, які там обговорюють. Країни — учасниці ООН з 1992 року збираються на конференцію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, щоб висловити свою заклопотаність і змусити одна одну виконувати зобов'язання в боротьбі з глобальним потеплінням.