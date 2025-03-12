Все ради экологии: для климатического саммита ООН в Бразилии уничтожили тропический лес

12 км леса Амазонки вырубили, чтобы построить четырехполосное шоссе к климатическому саммиту COP30, где мировые лидеры будут говорить об экологии.

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Участок охраняемого тропического леса Амазонки протяженностью 12 км был вырублен, чтобы освободить место для нового шоссе к Белену, городу в Бразилии, где пройдут мероприятия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP 30). Об парадоксальном событии пишет Daily Mail.

Новое шоссе проложат прямо через леса, называемые "легкими планеты"

Дорога будет использоваться для разгрузки движения транспорта в городе Белен и из него, где будет находиться около 50 000 человек, включая мировых лидеров.

На краях расчищенной земли уже были замечены высокие штабеля бревен, а экскаваторы уже начали укладывать асфальт на заболоченной территории самого богатого в мире биологического резервуара.

Правительство штата Пара ранее отложило планы строительства автомагистрали, известной как Авенида Либердаде, из-за экологических проблем.

Однако проект был возрожден вместе с другими планами по развитию инфраструктуры в преддверии COP30.

Ради климатического саммита вырубили 12 км лесов Амазонки Фото: Скриншот

Адлер Силвейра, секретарь по инфраструктуре правительства штата, охарактеризовал шоссе как "важное средство обеспечения мобильности", однако ряд местных жителей и защитников окружающей среды раскритиковали это решение.

Леса Амазонки играют жизненно важную роль в поглощении углерода и обеспечении биоразнообразия, и многие говорят, что эта вырубка лесов противоречит самой цели климатического саммита.

Клаудио Верекете, проживающий примерно в 200 метрах от шоссе, сказал, что новая дорога "разрушила" все.

Новое шоссе проложат прямо через леса, называемые "легкими планеты" Фото: BBC

"Наш урожай уже уничтожили. У нас больше нет дохода, чтобы содержать семью", — сказал он, объяснив, что не получил никакой компенсации от правительства штата и обеспокоен тем, что строительство дороги приведет к еще большей вырубке лесов.

К тому же шоссе будет огорожено стенами, так что для местных жителей оно будет недоступно.

"Для нас, живущих на обочине шоссе, не будет никаких льгот. Для грузовиков, которые будут проезжать, будут льготы. Если кто-то заболеет и ему понадобится добраться до центра Белена, мы не сможем им воспользоваться", — добавил он.

Впрочем, сам климатический саммит тоже вызывает вопросы из-за воздействия подобных мероприятий на окружающую среду, в частности, из-за использования частных самолетов мировыми лидерами и руководителями корпораций, которых обвиняли в "вопиющем лицемерии".

На конференции COP28 в Дубае было совершено 291 частный рейс, в результате чего, по оценкам, было выброшено в атмосферу 3800 тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам более 500 человек.

Напомним, ранее Фокус писал об климатических саммитах и о темах, которые там обсуждают. Страны — участницы ООН с 1992 года собираются на конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, чтобы высказать свою озабоченность и заставить друг друга выполнять обязательства в борьбе с глобальным потеплением.