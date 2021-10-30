От Эла Гора до Греты Тунберг. Зачем экологию используют в политике и кто придумал экологический саммит

"Тридцать лет бла-бла-бла", — высмеяла 18-летняя шведская активистка Грета Тунберг многолетние усилия мировых лидеров в борьбе с глобальным потеплением, выступая в сентябре на конференции Youth4Climate в Милане.

Страны — участницы ООН действительно уже почти 30 лет (с 1992 года) собираются на конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, чтобы высказать свою озабоченность и заставить друг друга выполнять обязательства в борьбе с глобальным потеплением.

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Киотский протокол. Торговля воздухом

Один из основных документов, принятых во время климатических саммитов, — Киотский протокол 1997 года. Его подписали и ратифицировали лидеры 191 государства. Документ обязывал развитые страны и страны с переходной экономикой сократить и стабилизировать выбросы к 2008–2012 годам до уровня ­1990-го. Для этого Киотским протоколом выделяли специальные квоты. Те страны и предприятия, которые выбрасывали в атмосферу газов меньше установленных квот, могли продать эти квоты другим. Занималась "торговлей воздухом" для выброса вредных газов с 2003 по 2010 год Чикагская климатическая биржа (ССХ). Схему активно критиковали в СМИ. Британский ученый Джеймс Лавлок называл ССХ аферой, скорее позволяющей зарабатывать деньги, чем снизить выбросы парниковых газов. Взамен Киотского протокола в 2015 году в Париже страны приняли новое соглашение.

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Видным акционером Чикагской климатической биржи был вице-президент США в администрации Билла Клинтона, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор. Его считают "отцом" современного политического экоактивизма. В 2007 году он выпустил книгу под названием "Не­удобная правда" и одноименный документальный фильм, удостоенный двух "Оскаров". В американской поп-культуре над Альбертом Гором иногда подшучивают, считая, что он слишком сгущает краски. Гор стал персонажем из мультсериала "Южный парк", который рассказывал школьникам о том, что миру угрожает некое существо под названием Челмедведосвин (ManBearPig). Бывший вице-президент США с иронией относится к едкой критике в свой адрес.

Один из известных проектов Гора по сохранению окружающей среды — "Климатическая реальность". В нем участвуют активисты из 170 стран. В том числе шведский PR-специалист и основатель экологического стартапа We Don't Have Time Ингмар Рентцхог, сделавший из Греты Тунберг звезду современного экоактивизма.

По словам Рентцхога, он заметил девушку в 2018 году у шведского парламента с плакатом в руках. Вместе с фотографом сделал несколько снимков и видеороликов с Гретой, выложил их в соцсети, после чего они стали вирусными. Пиарщик пригласил активистку стать частью молодежного совета директоров его экологичного стартапа. И в итоге заработал на Тунберг около €1 млн, используя ее фотографии в рекламных роликах.

Грета Тунберг, икона экоактивизма

Несмотря на неудобную историю с Рентцхогом, Грета Тунберг стала новой иконой экодвижения. В 2019 году она выступила на конференции ООН с обличительной речью в адрес политиков, которые "украли ее детство" своим безразличием к изменению климата. Журнал Тime назвал девушку человеком года, а западные политики разделились на два лагеря — тех, кто поддерживает активистку, и тех, кто ее критикует. Например, бывший американский президент Барак Обама называл Тунберг "одной из величайших защитниц планеты", а экс-канцлера Германии Ангелу Меркель искренне тронула речь Греты перед Генассамблеей ООН в 2019 году.

Шведский PR-специалист и основатель экол­огического стартапа We Don't Have Time Ингмар Рентцхог сделал из Греты Тунберг звезду современного экоактивизма

В рядах ярых критиков шведской активистки оказался бывший президент США Дональд Трамп, известный высказываниями о том, что глобального потепления не существует. В 2019 году он даже настоял на том, чтобы США вышли из Парижского соглашения, подписанного в 2015 году почти 200 странами ради борьбы с изменением климата. По мнению 45-го американского президента, документ вводил слишком много ограничений и привел к банкротству американских компаний.

Грете Тунберг несколько раз доставалось от эксцентричного политика за активную гражданскую позицию. "Остынь, Грета, остынь!" — писал Трамп у себя в "Твиттере", подшучивая над эмоциональностью шведской защитницы экологии. В ответ девушка с 12-миллионной аудиторией в соцсетях призывала американцев голосовать на президентских выборах-2020 за конкурента Трампа Джо Байдена. И подшучивала над кандидатом в президенты, который нервничал во время подсчета голосов избирателей. "Остынь, Дональд, остынь", — писала Тунберг.

Зеленые на передовой

Несмотря на косвенное участие в американской избирательной кампании в 2020 году, Грета не единожды утверждала, что выступает исключительно от своего имени и не сотрудничает ни с какими политическими силами. Тем не менее активизм Тунберг в 2019 году совпал с ростом интереса к партиям зеленых в Европе.

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На выборах в Европарламент в 2019 году экопартии показали лучший в истории результат, набрав около 20% голосов, — каждый третий молодой избиратель до 30 лет проголосовал за зеленых. В 2020 году на муниципальных выборах во Франции впервые кандидаты от партии "Европа-Экология-Зеленые" стали мэрами в Страсбурге, Лионе, Марселе и Бордо. На выборах в Бундестаг осенью 2021 года немецкая партия зеленых получила 14% поддержки избирателей, увеличив предыдущий результат на 6%.

Эксперты, с которыми поговорил Фокус, отмечают, что угроза изменения климата в западном мейнстриме очень важна.

"Перемены начались десятилетия назад: поменялся образ жизни, угроза изменения климата стала очень важной для западного общества. Про это говорят большинство ученых, медиа и политиков. Я отношусь к этому скептически — как к политическому фактору. Есть проблемы политического характера, более неотложные, чем нынешние вопросы, которые обговаривают на климатической конференции", — говорит Фокусу Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества.