Необратимость. Изменения климата могут привести к тому, что Украина будет жить в субтропиках

Еще немного, и Киев приблизится к погодным условиям столицы Австралии Канберры. То есть нормальная температура летом +29°C, а зимой — до -5°C.

"Переедут" и другие украинские города: в Харькове будет как в Бухаресте, а в Днепре — как сегодня в Тбилиси. Судя по погодным аномалиям в Украине за последние пару лет, "переезд" идет полным ходом.

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В 2019 году исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха спрогнозировали "переезд" большинства городов в более теплые субтропические края. Предполагается, что через 30 лет климат мегаполисов будет соответствовать такому, какой сейчас наблюдается примерно на 1000 км к югу.

Изменения идут уже десятилетиями

Погодные аномалии в Украине фиксируют с начала 2000-х, но первым ощутимым звоночком стал март 2013 года, когда в Киеве выпало рекордное количество снега, парализовав весь город. В 2019 году впервые за 139 лет наблюдений декабрьская температура воздуха в столице превысила 15°C. Июнь того же года оказался самым жарким за всю историю наблюдений — +30°С держались две недели во многих украинских городах. В период с мая по сентябрь засуха поразила примерно 50% посевов озимых. А дальше на города, в частности Киев, опустился густой смог. В 2019–2020 годах метеорологическая зима почти миновала Украину, зато весна обозначилась заморозками до конца мая. Летом прошлого года в Одесской области пронеслась песчаная буря. Сильный ветер повалил около сотни деревьев и нанес урон электрическим сетям.

Фото: Instagram gretathunberg

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Весна нынешнего года стала необычно холодной как для Украины, так и для Европы. В конце мая в Херсонской области пронесся ураган, а в последний день весны в Карпатах выпал снег. Вишенкой на торте стали сильные и продолжительные дожди на юге Украины в конце июня — за несколько часов выпадала месячная норма осадков. А ведь в последние годы, особенно в 2020-м, этот регион страдал от засухи. Вместе с тем от Запорожской области через Днепропетровщину, Полтавщину, Черкасчину до Киева и Черниговщины протянулось пылевое облако. Почти неделю украинцы буквально ощущали, что дышат песком.

[ + – ] Пылевая туча охватила не только Киев, но и Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Черниговскую области.

"Следствием изменения климата является увеличение количества и интенсивности стихийных бедствий, — говорит Фокусу Ольга Гусакова, специалист отдела климата и транспорта ГО "Экодия". К примеру, пожары, засухи, сильные грозы и ливни, наводнения, пыльные бури, жара. В 2020 году из Государственного бюджета Украины выделили 2,6 млрд грн на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. С каждым годом последствия изменения климата будут только усиливаться, если все страны мира не начнут активных действий по сокращению выбросов парниковых газов. Параллельно важно внедрять меры по адаптации к изменению климата, чтобы быть готовыми к стихийным бедствиям и испытывать минимальный вред от них".

[ + – ] С каждым годом последствия изменения климата будут только усиливаться Фото: Getty Images

Опустынивание близко

Синоптики вновь не обрадовали украинцев прогнозом на ближайший месяц. Июль будет жарким, не исключаются вероятности гроз, сильных ливней, града, шквалов.

По словам Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, экстремальные температуры будут наблюдаться все чаще.

"Температура является индикатором изменений в климатической системе, — рассказывает Фокусу Балабух. — Последние пару десятилетий мы все чаще отмечаем аномальные погодные условия. Но это не случайность, а тенденция. Экстремальных температур становится все больше, и так будет продолжаться".

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Метеоролог добавляет, что изменения проходят и в продолжительности сезонов: зима становится короче, лето — длиннее. Но вовсе без зимы мы не останемся.

"Украина находится в умеренных широтах, и как бы там ни было, на нас будут воздействовать арктические широты и арктический воздух будет снижать температуру. Но климатические изменения будут. Например, в Харькове температура воздуха к концу века может стать такой, как сейчас в Николаевской области. Хотя это не значит, что зима исчезнет, просто она будет мягче", — объясняет Вера Балабух.

В условиях изменения климата наблюдается смещение природного физико-географического тона, а вместе с тем происходит перемещение видов растений и животных, характерных для своего региона. Это грозит потерей биоразнообразия.

"Новые растения вытесняют местную флору, завоевывая новые ареалы. Тот же борщевик или амброзия становятся монополистами на наших лугах, очень много видов растений исчезают", — говорит метеоролог.

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К уже имеющимся рискам добавляется опустынивание. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины опубликовало неутешительные данные. Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур катаклизмов. В ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий. Уже сейчас 13 млн га сельскохозяйственных угодий испытывают пагубное воздействие вод­ной эрозии, более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии, до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Деградация земель и опустынивание — одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества. Они приводят к изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голода и массовых миграций населения.