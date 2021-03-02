Поля просят дождя. Как глобальное потепление влияет на сельское хозяйство и стоимость продуктов

Как глобальное потепление влияет на сельское хозяйство и стоимость продуктов

Согласно пятому докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованному в 2014 году, к концу XXI века в зависимости от концентрации в атмосфере парниковых газов средняя температура воздуха на планете повысится на 3–6°C, а уровень Мирового океана поднимется на 20–60 см.

Как следствие, ожидается увеличение числа ураганов, пятая часть населения планеты пострадает от затоплений, почти 3 млрд человек столкнутся с проблемой нехватки воды. Более половины видов растений и большинство видов рыб, которые существуют, могут исчезнуть до 2050 года. Ученые прогнозировали также массовую гибель пчёл, в результате чего возникнут проблемы с опылением растений.

В Украине субтропики раньше располагались только на Южном берегу Крыма. Сегодня субтропические температурные показатели фиксируют в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях

Сейчас Межправительственная группа работает над шестым докладом, который намерены представить в 2022 году, после того как правительства разных стран подведут итоги работы, цель которой — не допустить разогрева планеты более чем на 1,5°C.

Украина вошла в число стран, где среднегодовая температура растет особенно быстро: с начала 1990-х каждое десятилетие становится теплее предыдущего. Согласно оценке Татьяны Адаменко, начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра, среднегодовая температура в Украине в 1961–1990 гг. составляла +7,8°C, а по итогам последнего десятилетия (2010–2019 гг.) достигла +9,6°C.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2019 году глобальная температура на 1,1°C превысила среднегодовой показатель доиндустриального периода (с 1850 по 1900 год). В тот год в Украине температура воздуха превысила норму на 2,9°C, в 2020 году — на 3,2°C. По сообщению Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, прошлый год был самым теплым за 140 лет метеорологических наблюдений. Одними из первых, кто почувствовал негативное влияние глобального изменения климата, стали аграрии.

Дефицит воды

При потеплении на 2°C многие страны рискуют потерять до 20% урожайности сельхозкультур, а при потеплении на 3–4°C станет бессмысленно выращивать пшеницу в Индии, кукурузу — в США и Африке. При этом прогнозируют, что такие культуры, как соя и кукуруза, к концу столетия можно будет выращивать в Финляндии, Литве, Латвии и в Северо-Западной России.

Что касается Украины, то за последние 15 лет страна получила новую термическую зону, где сумма активных температур — показатель, характеризующий количество тепла, — превышает 3400°C, что свойственно субтропикам. В Украине такая климатическая зона раньше располагалась только на Южном берегу Крыма, сегодня субтропические температурные показатели фиксируют в Херсонской, Одесской и даже в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Это дает основания задуматься о выращивании хлопка, который ранее не приживался в нашем климате из-за дефицита тепла.

Важно

Засуха или показалось. Спасут ли майские дожди урожай и реки в Украине

Изменение климата сыграло на руку фермерам, работающим на юге Украины: урожайность овощей и фруктов в 2020 году повысилась до 20% из-за раннего созревания. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Повышение среднегодовой температуры даже на 1°C приводит к снижению показателей увлажнения территории, а засуха влечет за собой риски потери урожая. По данным Государственной службы статистики, в январе — августе 2020 года индекс производства сельхозпродукции сократился почти на 10% к аналогичному периоду 2019 года. В целом прошлый год показал падение урожая на 11%, экспорт зерновых и масличных сократился на 13%, недобор в ягодной отрасли составил 50% в сравнении с годом ранее.

"Прошлогодняя засуха — это явление не одного года, она возникает на протяжении последних лет. В южных регионах Украины, особенно в Одесской области, складывается ситуация, похожая на ту, что наблюдалась в Румынии, — объясняет Фокусу Мария Колесник, заместитель директора информационно-аналитической компании "Про­АгроГруп". — У соседей такая сильная прошлогодняя засуха случилась впервые за 60 лет, она имела кумулятивный эффект. Одно дело, когда в течение года не было дождей, другое — когда такая ситуация длится несколько лет: грунтовые воды уходят глубже, в результате начинают портиться сами грунты".

По мнению эксперта, эта проблема будет усугубляться, и одним орошением, на которое многие уповают, едва ли спастись. Орошение может помочь сохранить бахчи или сады, но как орошать миллионы гектаров, засеянных зерновыми культурами — пшеницей или кукурузой? Увеличение температуры и уменьшение влажности фиксируют на всей территории страны, вместе с этим мелкие реки пересыхают, а большие мелеют.

Смена технологий

Ярослав Мовчун, владелец ягодной фермы "Озеряна", считает, что нехватка воды приведет к повышению тарифов для сельскохозяйственных предприятий и фермеров, поэтому уже сейчас нужно думать о новых методах работы. По его прогнозам, урожайность культур, выращенных в открытом грунте, снизится, поэтому фермеры столкнутся с тем, что выращивать продукцию таким способом станет намного тяжелее и даже невыгодно, ведь полив обойдется слишком дорого. "Пора переходить на более влагосохраняющие технологии, использовать фиксаторы влаги. Но главное — нужно уходить в закрытый грунт, строить теплицы и парники, — уверен Мовчун. — Так работает Голландия, производящая в десять раз больше нас, при этом обладая в разы меньшей площадью. Это вопрос технологий, но в Украине об этом не думают. Вместо этого у нас активно насаждается "органика", которая потребляет огромное количество воды с минимальной урожайностью. Та же Голландия выращивает "органику", прибегая к малообъемным технологиям, и даже не называет ее так, отмечая лишь, что производит чистый продукт".

Впрочем, Мария Колесник не вполне согласна с коллегой.

"Нидерланды не выращивают, как мы, пшеницу и кукурузу, они выращивают салат, перец, помидоры. Эти культуры и у нас можно выращивать в закрытом грунте, — говорит она. — Если же мы говорим о зерновых культурах, а это наше основное направление экспорта, мы не можем уйти в закрытый грунт. Мы должны искать выход, обращать внимание на другие, более засухоустойчивые сорта". По ее мнению, фермерам нужно работать с передовыми мировыми производителями семян, которые имеют наработки для разных климатических зон. Также необходимо переходить на новые удобрения и методики их внесения, чтобы адаптироваться к изменениям климата. Однако вряд ли системные изменения в отрасли возможны без помощи государства.

Зеленый курс

В этом году начинает работать принятый Европейским союзом "Зеленый пакт для Европы" — Green Deal. Главная цель зеленого курса — сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году. Green Deal требует реновации 35 млн зданий, которые не являются энергоэффективными, сокращения использования пестицидов на 30% и удобрений на 20%. Стратегия предполагает, что доля земель, занятых под органическое производство, должна составлять 25%, а земли сельхозназначения нужно сократить на 10%, на этих участках намерены вырастить леса.

Важно

Заработать на еду: как и почему в Украине дорожает хлеб, гречка и другие продукты

Евросоюз стремится подтолкнуть соседние страны и торговых партнеров к декарбонизации экономик [снижению выбросов углекислого газа] введением "углеродного налога" и торговлей квотами на выбросы СО₂. Налогом будет облагаться продукция, производство которой требует значительного использования углеродной энергии. Страна, которая выделяет меньше СО₂, сможет продавать квоты на выбросы более "загрязненному" государству, а вырученные деньги направлять на дальнейшее развитие безуглеродной экономики.

Украина, как торговый партнер Евросоюза, подпадает под действие "углеродного налога". По оценке аналитиков компании GMK Center, в случае отказа от основных принципов зеленого курса украинским экспортерам налог обойдется в сумму, превышающую €500 млн в год.

Мария Колесник считает, что европейская стратегия может привести к сокращению производства и, соответственно, увеличению цен на продукты: "В таком случае потребительская корзина украинца подорожает почти на $1 тыс. в год". Так что вопросы изменения климата теперь касаются абсолютно всех.