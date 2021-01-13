Заработать на еду: как и почему в Украине дорожает хлеб, гречка и другие продукты

Фокус выяснил, почему в мире растет стоимость зерновых — основного продукта украинского экспорта, и что будет в Украине в 2021 году с ценами на хлеб, гречку и другие продукты.

Урожай в Украине в 2020 году оказался худшим за три последних года. По данным Минэкономразвития, в стране собрали 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. В частности, урожай пшеницы составил 25,1 млн тонн, кукурузы — 29,8 млн тонн.

Аграрии рассчитывали на лучший урожай, но посевы в некоторых регионах в 2020-м пострадали от засухи. Впрочем, показатели просели не по всем зерновым культурам. Например, урожай ржи и овса увеличился на 35% и 21% соответственно.

"Дефицита зерна в стране не будет", — успокаивает Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба". По его оценкам, из-за меньшего урожая попросту снизится экспортный потенциал с 50 млн тонн до 35 млн тонн зерновых в год.

"Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитное. В этом году валовой сбор зерновых в три раза превышает потребности внутреннего рынка (20,8 млн тонн), а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — комментируют ситуацию в Минэкономразвития.

Как отмечает Мария Колесник, заместитель директора компании "ПроАгро Групп", урожай 2020 года, несмотря на отрицательную динамику, оказался третьим по объемам за всю историю (независимой) Украины. Поэтому закрепленный в меморандуме между Минэкономразвития и участниками рынка предельный объем экспорта пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 — июнь 2021) в 17,5 млн тонн выглядит вполне реалистичным показателем.

По информации Минэкономразвития, на 6 января 2021 Украина поставила на внешние рынки уже 12,5 млн тонн пшеницы, что полностью соответствует меморандуму.

Ценные зерновые

"Украина влияет на мировой рынок зерновых, как ведущий экспортер, и цены внутри страны отражают мировые тренды, — отмечает Мария Колесник. — Осенью 2020 года стоимость зерновых стремительно пошла вверх. Пшеница начала дорожать из-за опасений негативного влияния засухи на озимые, кукуруза — за счет повышенного спроса со стороны Китая".

Как отмечает собеседница Фокуса, в Поднебесной в связи с активным восстановлением поголовья свиней после эпидемии африканской чумы готовы импортировать в год около 16-20 млн тонн кукурузы для кормов.

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Также разогревает цены на зерновые засуха в Южной Америке. В частности, в Аргентине ожидается снижение экспортного потенциала до 10 млн тонн (-2 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном).

"Засушливые погодные условия летом и недостаток влаги зимой, что наблюдается второй год подряд в ряде стран — ключевых производителях пшеницы — вызывают беспокойство у участников рынка и влияют на цены, — сообщили Фокусу в Минэкономразвития. — Так, фьючерсы американской пшеницы подорожали до максимального уровня за последние 6 лет (с декабря 2014 года) на фоне опасений влияния засушливых погодных условий в США, Причерноморском регионе и Аргентине".

Мария Колесник отметила, что с начала маркетингового года (с июля 2020-го) на американских биржах фьючерсные контракты на пшеницу подорожали на 50-55% до $265 за тонну, на кукурузу — +45%, на сою — +125%.

Экспорт зерновых из Украины в 2020/2021 МГ (с 1 июля)*

Продукт: Объем, млн тонн Изменение в сравнении с аналогичным периодом 2019/2020 МГ, млн тонн Всего зерновых и зернобобовых 24,76 -4,73 В частности: Пшеница 12,29 -2,17 Ячмень 3,75 +0,045 Кукуруза 8,34 -2,64

Источник: Оперативные данные Гостаможслужбы по состоянию на 23 декабря

Сколько стоят зерновые на внутреннем рынке

Продукт Цена, грн за тонну* Динамика к прошлому месяцу Динамика к прошлому году Пшеница 2 класса 7629 +1% +58% Пшеница 3 класса 7575 +2% +57% Пшеница 4 класса 7393 +1% +58% Рожь 5458 +3% +3% Ячмень 6932 +6% +70% Кукуруза 6822 +2% +1% Гречка 18363 +2% +52%

* закупочные цены EXW по состоянию на 30 декабря 2020 года

Источник: Минэкономразвития

Дальше — выше?

В первом полугодии 2021 года эксперты не видят оснований для изменения тренда. Но и стремительный рост цен, как осенью 2020-го, пока также не прогнозируют. Впрочем, любые непредвиденные обстоятельства могут разбалансировать рынок. В частности, способствовать повышению спроса и цен может обострение эпидемии коронавируса.

Как показал 2020 год, в период коронакризиса страны мира стремятся аккумулировать запасы продовольствия. Поэтому объемы рынка бьют рекорды. "Мировая торговля всеми видами зерна в 2020/2021 МГ увеличится по сравнению с прошлым маркетинговым годом на 15 млн тонн и достигнет нового максимума в 409 млн тонн", — считают эксперты Минэкономразвития.

Мария Колесник до конца 2020/21 МГ прогнозирует дальнейшее подорожание зерновых еще как минимум на 10-15%. По ее мнению, разогревать цены в Черноморском регионе будет введение Россией на период до 30 июля 2021 года квот и пошлин на экспорт зерна за пределы Таможенного союза. Такая мера якобы направлена на сдерживание цен на внутреннем рынке РФ. Впрочем, влияние этого фактора может сгладить большой урожай, который собрали в Австралии.

По оценкам аналитиков группы ICU, цены на зерновые культуры в нынешнем году будут высокими. В частности, кукуруза подорожает еще на 10% благодаря высокому спросу со стороны Китая, восстановлению цен на нефть, менее обильным урожаям в сезоне 2020/21 и низким запасам в США.

"После стремительного роста цены на пшеницу начнут снижаться из-за увеличения предложения, но в целом сохранят высокие позиции и вырастут на 2% (к концу маркетингового года — Фокус) из-за большого спроса, высоких цен на кукурузу и снижения запасов", — заключает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU.

Динамику цен до конца 2021 года пока прогнозировать сложно. "Цены (на урожай 2021 года — Фокус) повысятся, но динамика будет зависеть от погодных факторов в летний период. Более точные прогнозы появятся в конце мая, когда будут понятны результаты весенней посевной кампании", — уточняет Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Точка инфляции

В соответствии с мировыми трендами закупочные цены на зерновые внутри Украины идут вверх. По информации "ПроАгро Групп", кукуруза теперь продается по 7 тыс. грн за тонну, пшеница — 7,5-8 тыс. грн за тонну. Для сравнения, в июле кукуруза стоила около 5 тыс. грн за тонну, а пшеница — около 6 тыс. грн за тонну.

Подорожание пшеницы уже, по всей видимости, начало отражаться на стоимости хлеба. По данным Госстата, с декабря 2019 года килограмм пшеничного хлеба из муки высшего качества подорожал с 23,91 до 26,52 грн (на 11%). Цена популярного белого батона выросла на 70 коп. до 14,56 грн (на 5%).

В 2021 году хлеб, мука и кондитерские изделия продолжат дорожать. "Нам следует ожидать повышения цен на продукты переработки зерна в первой половине 2021 года на 15-20%, — прогнозирует Олег Пендзин. — Естественно, цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее — максимум на 10%, в то же время, рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25%".

Рост цен на зерновые спровоцирует повышение стоимости других категорий товаров. Мария Колесник уточняет, что в Украине фуражная (кормовая) пшеница стоит ненамного дешевле продовольственной пшеницы из-за преобладания на рынке последней. А подорожание фуражного зерна ведет к повышению затрат на корма в сфере животноводства. Соответственно, производителям в 2021 году также придется повышать цены на мясо-молочную продукцию и яйца.

Запастись гречкой

"В Украине гречка – "политический" продукт, который закупают впрок. В 2019/20 МГ собрали всего 85 тыс. тонн гречихи, в 2020/21 МГ — 105 тыс. тонн. при объеме внутреннего потребления около 130-140 тонн. Поэтому цена повышается из-за сокращения запасов", — говорит Мария Колесник. Для сравнения: в 2017 году в Украине намолотили 180 тыс. тонн гречки.

В Минэкономразвития в 2020/2021 МГ потребность внутреннего рынка в зерне гречихи оценивают в 131 тыс. тонн. Обеспечить потребности рынка должны 10 тыс. тонн остатков с прошлого маркетингового года, собственное производство и импорт. Ведь за 10 месяцев 2020 года в Украину ввезли из-за границы около 23,2 тысяч тонн гречки. Главными поставщиками выступают Российская Федерация, Беларусь и Казахстан (см. таблицу).

Экспорт и импорт гречки в Украине за 10 месяцев 2020 года

Экспорт Импорт Всего, тонн 315,3 Всего, тонн 23199,9 В частности: В частности: Германия 132,0 Российская Федерация 8024,1 Италия 101,0 Беларусь 6551,4 Объединенные Арабские эмираты 22,0 Казахстан 4344,5 Нидерланды 20,9 Панама 2920,9 Греция 11,0 Германия 1227,9

Источник: Госстат

Снижение объемов производства гречки объясняется отсутствием интереса у производителей к ее выращиванию. Ведь гречневую крупу массово потребляют только в странах бывшего СССР, и она практически не экспортируется на внешние рынки. В частности, в Германии гречку можно найти разве что в некоторых магазинах на прилавках со специфическими национальными или диетическими продуктами.

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По сравнению с импортом, экспорт гречки из Украины действительно выглядит ничтожным — всего 315,3 тонны. В основном, поставляют в европейские страны. При этом цена экспорта ориентировочно на 30-40% выше стоимости гречки, ввозимой в Украину.

В супермаркетах в 2020 году цены на гречневую крупу повышались не только из-за сокращения производства, но и в силу эмоционального фактора. Ведь в начале карантина "политический" продукт граждане попросту разметали с полок. В итоге по сравнению с декабрем 2019 года в ноябре 2020 года гречневая крупа подорожала с 27,77 грн до 37,28 грн за кило (+34%).

Спрос на гречку весьма чувствителен к повышению цены. Когда цены на гречку растут — потребление падает. Поэтому нельзя исключать дальнейшего снижения спроса на фоне сокращения предложения и плавного роста цены. Правда, вселяет надежду улучшение показателей в 2020/2021 МГ — объем производства гречки повысился на 12,7%, что просто обязано снизить давление на цены.