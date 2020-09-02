От партнерских программ до векселей. Как кредитуют украинских аграриев и что за это хотят банки

Кого банки готовы кредитовать в условиях коронакризиса и как агробизнесу получить финансирование под 0,01-4% годовых, рассказывает Фокус

"Мы пока не кредитуемся, а разгребаем долги банкам прошлых лет", — отмечает в разговоре с Фокусом представитель крупной украинской агрокомпании, пожелавший остаться неназванным. Действительно, многие участники аграрного бизнеса закредитованы "под завязку", практически исчерпав лимиты.

По словам Евгения Заиграева, руководителя дирекции МСБ ПриватБанка, типичная кредитная нагрузка на компанию с земельным банком более 1 тыс. га превышает несколько миллионов гривен, для крупных заемщиков сумма исчисляется десятками миллионов. Многие уже обслуживают такой объем задолженности и не спешат увеличивать долги, хотя опрошенные Фокусом банкиры утверждают, что продолжают активно кредитовать агросектор. "Кризис, вызванный COVID-19, на украинских аграриев оказал меньшее влияние, чем на другие отрасли, поскольку внутренний и внешние рынки нуждаются в их продукции, — говорит Заиграев. — Спрос поддерживает активность аграриев на обычном уровне. Они продолжают привлекать кредиты на оборотные средства и финансировать агросезон весна–осень".

Из-за этого аграрии оказались куда более привлекательными заемщиками, чем представители других потрепанных кризисом секторов. По словам Наталии Порвиной, директора департамента поддержки агробизнеса Креди Агриколь Банка, в карантин количество отказов в кредитовании аграриям не увеличилось, поскольку в период всех кризисов они подтверждали статус надежных заемщиков.

Не сбавлять обороты

В банках говорят, что чаще всего аграрии кредитуются для пополнения оборотных средств. Их направляют на закупку семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, плату за аренду паев, прочие расходы. Например, в ПриватБанке такое финансирование предлагают на 12–15 месяцев под 12–14% годовых. А в Кредобанке — на срок до 18 месяцев с отсрочкой в погашении до 12 месяцев и средней ставкой 13% годовых. В Ощадбанке самое выгодное финансирование оборотного капитала — 3% годовых на 2 года — доступно в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Такие кредиты учитывают сезонность. Как объясняют в Ощадбанке, у клиентов, выращивающих зерновые или овощи и фрукты, потребность в оборотном капитале возникает в весенне-летний период, до зимы они придерживают свою продукцию, а когда ее продают, то погашают выбранные лимиты.

Доступ к финансированию таких заемщиков открывается в начале производственного цикла, а погашение происходит с отсрочкой на период реализации продукции. Например, в растениеводстве, где цикл составляет один год, займы зачастую погашаются с октября по март следующего года — в последние 3–6 месяцев срока кредита. "В птицеводстве и животноводстве цикл намного короче. Таким заемщикам банки предлагают различные условия частичного погашения или обнуления оборотных лимитов", — объясняет Евгений Заиграев.

Растениеводство — наиболее понятный и привлекательный сегмент аграрного бизнеса для кредиторов. "ОТП Банк акцентирует внимание на клиентах, специализирующихся на выращивании зерновых. Другие направления агробизнеса для нас не приоритетны, поскольку специфичны и требуют более глубокой и узкоспециализированной экспертизы", — рассказывает Геннадий Долголиков, руководитель проектов альтернативных каналов продаж ОТП Банка.

Наиболее рисковое для банков, по словам Заиграева, — кредитование выращивания фруктов и ягод, так как в этом сегменте длительность цикла от посадки до первого урожая обычно составляет несколько лет. Впрочем, и в этом случае хозяйствам с большим опытом работы или диверсифицированным бизнесом банки в кредитовании не отказывают.

Кроме вида бизнеса, финучреждениям важна репутация, устойчивость компании и размер земельного банка. "Анализируя эффективность деятельности потенциального заемщика, обращаем внимание не только на финансовую отчетность. Значительное внимание уделяем оценке агропоказателей производительности: урожайности, затратам на гектар, уровню контроля на предприятии и используемым технологиям", — уточняет Наталия Порвина.

Растениеводство — наиболее понятный банкам сегмент. Хотя готовы кредитовать и теплицы, и молочные фермы. Ключевое — платежеспособность, репутация и залог

Еще один важный аспект при рассмотрении заявки на кредитование — наличие у клиента залога в виде недвижимости, техники, транспорта. Залогом может выступать и финансовая аграрная расписка, покрывающая сумму кредита, а для кредитов до 1–3 млн грн банку и вовсе может не потребоваться обеспечение.

До открытия рынка сельхоз­зем­ли, которое состоится 1 июля 2021 года, остается неясной возможность использования земельного банка в качестве залога. Роман Пудлык, начальник отдела агробизнеса и партнерских программ Кредобанка, считает, что существенно на структуру обеспечения по кредитам земля не повлияет. В первую очередь из-за ограничений, которые будут действовать в первые годы старта реформы, ведь до 2023-го сельхозземлю смогут покупать только физлица и не более 100 гектаров в одни руки.

По словам Евгении Хруленко, начальника отдела разработки партнерских программ департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка, далее аграрии будут распределять денежные средства между приобретением земель и покупкой новой техники. Глобус Банк планирует кредитовать приобретение земли под ликвидный залог. Лишь в отдаленной перспективе (после 2024 года) залогом может стать сама земля. При этом алгоритма ее оценки у банков нет.

Дело техники

На общих условиях аграриям также доступны кредиты на приобретение специализированной техники сроком до 5 лет и авансом 10–50% под 11–18% годовых в гривне. Чаще всего агропроизводители оформляют такие кредиты на 1–3 года, поскольку максимальный срок финансирования предполагает самую высокую ставку.

Купить сельхозтехнику в кредит на выгодных условиях можно в рамках партнерских программ производителей или дилеров с банками. По словам Заиграева, клиент в таком случае получает низкую процентную ставку, поскольку производитель предоставляет определенную субсидию — компенсацию части ставки по займу.

Исходя из опыта Ощадбанка, средняя сумма финансирования в рамках партнерских программ составляет около 1,5 млн грн. Банк предлагает более 200 опций, где на выгодных условиях можно купить в кредит технику известных мировых и украинских производителей.

В ОТП Банке говорят, что по кредитам на технику возможен сезонный график погашения в соответствии с операционным циклом клиента. То есть выплачивать долг компания может преимущественно в период основных поступлений от продажи урожая.

Выгодно бывает. Партнерские программы позволяют получить кредит практически без процентов. При условии взноса 60% и сроке выплаты один год ставка может быть 0,01% / Фото: Getty Images

В Глобус Банке европейскую технику можно приобрести по программам с компаниями "Укравтозапчасть, "СТК Агро", "Агро-Темп" и др., китайских производителей представляют "ЮТО Украина" и АГСОЛКО, индийских — "Альфатех", турецких — ЧП "МТС", а белорусская сельхозтехника (тракторы МТЗ) представлена у группы компаний АИС.

Партнерские программы позволяют получить финансирование практически без процентов. Например, Ощадбанк совместно с Харьковским тракторным заводом дает возможность приобрести продукцию ХТЗ в кредит на год под 0,1% годовых при первоначальном взносе от 20%. По этой же программе заем на 2 года со взносом 50% обойдется в 1,74% годовых.

ОТП Банк в рамках партнерства с Maschio Gaspardo (производитель техники для обработки почвы, посева, озеленения и ухода) предлагает кредит под 0,01% на срок 12 месяцев при собственном взносе 60%. Такой же кредит на 5 лет со взносом 25% дают уже под рыночную ставку 11,5% годовых.

Вексель поможет

Подчас более выгодной альтернативой стандартным кредитам по рыночным ставкам становятся авалированные (гарантированные банком) векселя, когда банк не кредитует клиента, а выступает поручителем выполнения его обязательств. К примеру, агрокомпания берет удобрения у поставщика по векселю с отсрочкой платежа на полгода, а возврат средств гарантирует банк. То есть производителя де-факто кредитует поставщик товара.

В ОТП Банке, например, такая программа разработана совместно с партнерами, продающими минеральные удобрения, средства защиты растений, микроудобрения и семенной материал. Так, в рамках партнерской программы с "Бизон-тех" можно получить вексельное финансирование под 0,01% годовых для приобретения удобрений на 2–15 млн грн.

В случае с Креди Агриколь Банком и компанией "Байер" желающему получить вексельное финансирование нужно связаться с официальным дистрибьютором "Байер" и согласовать объем закупки продукции. После заемщик идет в банк для определения лимита авалирования векселей, а затем заключает генеральное соглашение, в рамках которого для расчета за продукцию "Байер" можно выпускать простые коммерческие векселя со сроком погашения до 9 месяцев.

Рисковое для банков кредитование — выращивания фруктов и ягод, так как в этом сегменте длительность цикла от посадки до первого урожая обычно составляет несколько лет

Стандартные рыночные условия авалирования векселей тоже привлекательны. "Стоимость вексельного финансирования составляет 3–4% годовых, что значительно дешевле в сравнении со ставкой 13% годовых по классическому кредиту", — говорит Роман Пудлык. Проблема лишь в том, что из-за небольшого максимального срока вексельного финансирования и неготовности поставщиков массово принимать векселя полноценным конкурентом стандартных кредитных программ такой вид финансирования пока не стал.