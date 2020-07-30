Курс на вырост. Когда восстановится экономика Украины и зачем Зеленскому доллар по 30

Падение объемов промпроизводства, банкротство бизнесов, девальвация. Таковы итоги первого полугодия 2020. Когда экономика Украины вернется к росту и какой будет инфляция и курс доллара к концу года, разбирался Фокус

В 2020 году экономика Украины пострадала как от внутренних карантинных ограничений, так и от падения спроса на продукцию украинского экспорта из-за торможения мировой экономики. Причем второй фактор проявился бы и без коронавируса. "За I квартал, когда экономика страны еще не столкнулась с пандемией, ВВП сократился на 1,5%. Поэтому даже без влияния COVID-19 и карантина украинская экономика в этом году показала бы спад", — считает Евгения Ахтырко, аналитик ИК Concorde Capital.

А в мире что? Другим странам еще хуже. "Украинская экономика менее, чем другие, пострадает по трем причинам: Украина рано закрылась и свела к минимуму начальную эпидемию, цены на основные экспортные товары Украины — сельскохозяйственную продукцию и железную руду — находятся на хорошем уровне, а основной импорт, особенно нефть и газ, стали очень дешевыми", — говорит Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета.

До конца 2020 года Украине предстоит выплатить 165,24 млрд грн по вну­­трен­­нему долгу (в основном ОВГЗ) и $3,7 млрд — по внешнему госдолгу

По его оценкам, в этом году падение ВВП Украины составит около 6%, в ЕС ожидают минус 10%. Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating, уверен, что глубина падения зависит от длительности карантинных ограничений, динамики цен на основные товары украинского экспорта, фискальной и монетарной политики в Украине, а также стратегии других государств (квоты, ограничения на украинский экспорт).

Выход из кризисного пике опрошенные Фокусом экономисты ожидают во втором полугодии 2020-го, а в следующем году — роста. Согласно данным консенсус-прогноза Киевской школы экономики (KSE), после падения реального ВВП на 5,3% в 2021-м этот показатель откорректируется на 4,4%. Прогноз МВФ пессимистичнее. В фонде ожидают 8,2% проседания в этом году, а в следующем — до 1,1% роста.

Отличие экономического кризиса 2020 года от предыдущих — отсутствие резкой девальвации гривны и низкий рост цен (инфляции). Однако неосторожные шаги власти могут обрушить шаткое равновесие. К их числу Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital, относит смену руководства Нацбанка, попытки усилить налоговое давление на бизнес, риски бесконтрольного печатания гривны, роста объема соцвыплат, протекционизм украинских производителей и управление экономикой в ручном режиме.

Экономический кризис бьет по аграриям

В этом году промышленность падает почти по всем направлениям (см. инфографику). Болезненно кризис переживает производство стали. "Металлургия пострадала из-за резкого сокращения внешнего спроса. Спад в этой сфере будет особенно высоким, поскольку не ждем, что спрос на инвестиционные товары оживится", — говорит Евгения Ахтырко.

(Инфографика: Людмила Лысак)

Зато розничная торговля вселяет надежду. После апрельского сокращения розничного товарооборота на 24,3% в мае рост составил 27,2%, в июне — 4,4%. Экономисты ожидают, что розница сохранит рост до конца года, смягчив тем самым негативные тенденции в промышленности.

Во многих отраслях потери напрямую связаны с карантином. "Без введения карантинных ограничений удар по сектору услуг (особенно отельно-ресторанному бизнесу и сфере развлечений) был бы значительно меньшим. Из-за админмер пострадали транспорт, коммерческая недвижимость", — продолжает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

Один из ключевых признаков, указывающих на то, что расти экономика начнет нескоро, — падение индекса сельхозпроизводства (см. инфографику). Роль аграриев в ВВП Украины — порядка 14%. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) уверены, что из-за COVID-19 цены на сельхозтовары снизятся вследствие падения доходов, особенно в странах с низким уровнем благосостояния людей. Низкие цены на агропродукцию — это низкие доходы украинских аграриев, из-за чего падает валютная выручка от экспорта и обесценивается гривна.

(Инфографика: Людмила Лысак)

Какой будет курс гривны к концу 2020 года

С другой стороны, девальвация нацвалюты до 30 UAH/USD, по мнению некоторых экономистов, могла бы спасти агробизнес и другие экспортно ориентированные секторы экономики. Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, уверен, что ситуационно такой курс гривны выгоден Минфину для выполнения плана по доходам, но сильная девальвация в дальнейшем приведет к падению экономики и создаст проблемы для доходов госбюджета в следующем году. Выгоду от девальвации получат олигархи-экспортеры, особенно в сырьевых отраслях.

Темпы роста цен в стране остаются низкими, но это может резко измениться, если гривна девальвирует до 29–30 UAH/USD

Хотя курса гривны 30 UAH/USD в обменниках нет, обесценивание нацвалюты идет полным ходом. Курс гривны 27 июля — 27,78 UAH/USD, тогда как 1 июля был 26,75 UAH/USD. То есть менее чем за месяц гривна девальвировала почти на 4%. "Пессимизм в курсовых ожиданиях населения спровоцировали слова президента об оптимальном курсе для бюджета на уровне 30 UAH/USD и заявления руководителей Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития о необходимости эмиссии. Замена руководителя НБУ стала дополнительным катализатором волнений", — комментирует Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

В июньском прогнозе группа ICU закладывала на осень плавное ослабление курса гривны до 28–29 UAH/USD. В ИК Adamant Capital на конец года прогнозировали курс 28 UAH/USD. Похоже, что этого уровня гривна достигнет намного раньше. Но будет ли курс выше, зависит от показателей внешней торговли, ситуации с выплатами внешнего долга и возможными налоговыми новациями, монетарной стратегии Нацбанка.

Выплаты по госдолгу

До конца года Украине предстоит выплатить 165,24 млрд грн по внутреннему долгу (в основном ОВГЗ) и $3,7 млрд — по внешнему (данные Минфина на 1 июля 2020 г.). Чтобы перекрыть пиковые выплаты, власть может прибегнуть к новым займам. Всемирный банк одобрил выдачу стране $350 млн "на реформы", но это капля в море.

Наибольшие суммы выплат по внешнему долгу (около $2,36 млрд) приходятся на сентябрь. Погасить их Украине по силам, ведь 23 июля страна разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года. Сумма привлеченных средств — $2 млрд под 7,25% годовых. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о получении макрофинансовой помощи (кредита) на сумму €1,2 млрд. Меморандум предусматривает заем на 15 лет, ставка по кредиту — 0,125% годовых.

ЖДЕМ РОСТА. Экономика пока не готова показать устойчивые темпы роста, но уже выходит из кризиса, пусть и медленно (фото: УНИАН)

Что же касается сотрудничества с МВФ, то, по мнению Глеба Вышлинского, получение второго транша станет возможным в случае безоговорочного выполнения всех структурных маяков меморандума с Фондом.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина", считает, что траншей МВФ при президентстве Зеленского уже не будет, но возможны частные кредиты. Боярчук напоминает, что при президенте Януковиче, когда сотрудничество с МВФ прекратилось, Украина занимала деньги у частных кредиторов. Напомним, именно эти еврооблигации в 2015 году в разгар кризиса Украине пришлось реструктуризировать.

Украину ждет инфляция

В 2019–2020 годах украинцы начали привыкать к стабильным ценам на товары и услуги. В 2019-м инфляция составила 4,1%, в 2020-м (январь — июнь) — 2%. Показатель оказался даже ниже пятипроцентного целевого диапазона НБУ.

Низкий уровень инфляции, пришедшийся по душе гражданам, стал поводом для критики в адрес руководства Нацбанка. "Монетарная политика [НБУ] проводилась с исключительной концентрацией на цели инфляции и недостаточным вниманием к цели поддержания устойчивых темпов экономического роста", — считает Богдан Данилишин, глава совета НБУ. По его мнению, результатом такой политики стала недоступность кредитных ресурсов для предприятий.

"Пессимизм спровоцировали слова президента об оптимальном курсе на уровне 30 ­UAH/USD

и заявления парламентариев о необходимости эмиссии"

Сергей Николайчук, ICU

Представители власти и сами говорят, что Украине нужна более интенсивная инфляция. Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, недавно заявил, что оптимальный уровень инфляции для нашей страны должен быть не ниже 8–9%.

По мнению Дмитрия Боярчука, подобные рассуждения — калька риторики западных стран, где инфляцию разгоняют с 1,5% до 2%. При этом собеседник Фокуса обращает внимание, что удешевление кредитов до однозначных показателей, о чем также любят говорить представители власти, при инфляции 8–10% невозможно.

"Никто так и не объяснил, почему нужен именно такой уровень инфляции, — парирует Глеб Вышлинский. — Стимулировать спрос ростом цен в Украине не нужно, ведь из-за плохого инвестклимата у нас проблемы на стороне предложения. Более того, в Украине и без заявлений политиков очень высокие инфляционные ожидания. В июне 2020-го этот индекс подскочил до 183 по шкале от 1 до 200".

Вышлинский напоминает, что в 2017–2018 годах даже без девальвации нацвалюты инфляция составила выше 10%. Так что теперь за счет снижения учетной ставки НБУ (на 23 июня — 6%), повышения доступности кредитов рефинансирования Нацбанка, непротивления девальвации гривны, а также через эмиссию нацвалюты разогнать ее будет несложно. Экономике это даст краткосрочный положительный эффект. Но в дальнейшем за это придется дорого заплатить.