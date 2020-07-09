В поисках нового курса. Чего ждать украинцам от смены главы Нацбанка

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы Национального банка, который перед этим неожиданно сам подал в отставку. Фокус разбирался, почему он принял такое решение, кто метит в кресло руководителя НБУ и будет ли в Украине доллар по 50

"Такое желание было, но возможности, к сожалению, закончились", — прозвучала последняя реплика Якова Смолия на пресс-брифинге по поводу его отставки, который состоялся в операционном зале НБУ в пятницу, 3 июля. Так теперь уже бывший глава Нацбанка ответил на вопрос о шансах сохранить за собой занимаемую должность, несмотря на "систематическое политическое давление", о котором он заявил, подавая в отставку.

В конце февраля текущего года в интервью Фокусу Яков Смолий и не думал о сложении полномочий. Его семилетняя каденция должна была истечь в 2025 году, и чиновник делился планами о реализации "Стратегии развития финансового сектора до 2025 года", которую утвердили накануне.

Рассказывал Смолий и о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась после его избрания. Со слов Смолия, тогда со стороны президента не было никаких намеков о смене руководства НБУ или попыток давления.

Вспомнили во время тогдашнего интервью и о так называемых пленках Гончарука, которые в январе 2020 года тайно записали и обнародовали в СМИ. Напомним, на одной из записей теперь уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук в компании руководителей НБУ и вскоре потерявших свои должности министра экономического развития Тимофея Милованова и главы Минфина Оксаны Маркаровой, намекает на некомпетентность в экономических вопросах президента Владимира Зеленского, заявляя, что "у него туман в голове".

"Такого курса [50 UAH/USD] не будет. Валютных резервов и здравого ума хватит. А вот доллар по 29 UAH/USD будет" Олег Пендзин

Пока вышеупомянутое интервью со Смолием готовилось к печати, Кабмин Гончарука отправили в отставку. Причем уволили всех участников "кофе с премьером" со стороны правительства — Милованова и Маркарову, которая работала в Кабмине с 2015 года.

В адрес Нацбанка "черная метка" от президента прилетела в канун годовщины инаугурации главы государства. "На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем", — заявил Зеленский на пресс-конференции 20 мая. Уже тогда можно было заподозрить, что над командой НБУ сгущаются тучи.

Ситуация разрешилась во время очередного разговора между Зеленским и Смолием. О своем решении покинуть пост он объявил практически сразу после встречи. Голосование в парламенте за соответствующее постановление, поданное президентом 2 июля, состоялось в пятницу, 3 июля, и набрало 286 голосов. Против отставки Смолия проголосовали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также трое "слуг народа".

Злобно гнетут

Как отметил Смолий на своем прощальном брифинге, давление на Нацбанк не было однодневным и единоличным, а происходило массово в течение последнего года. По его словам, на многих совещаниях с участием представителей правительства, президента, премьер-министра звучали тезисы о том, что Нацбанк должен залить экономику деньгами, отменить регуляторные акты, поставить курс гривни, выгодный отдельным секторам экономики или экспортёрам. Руководство НБУ упрекали и в том, что они "не хотят делать" якобы заложенную в бюджет инфляцию в 11% и курс 30 UAH/USD. Всё это Смолий расценил как давление.

Ранее в интервью Фокусу он рассказывал о блокировании его дома, из-за чего пришлось на некоторое время сменить место жительства, и забастовках возле НБУ. В этих акциях, со слов Смолия, участвовали работники Никопольского завода ферросплавов (находится под контролем Игоря Коломойского), которые требовали его отставки, и Катерины Рожковой, первого заместителя главы НБУ. Смолий объяснял это тем, что бывшим владельцам ПриватБанка не нравится противодействие со стороны НБУ возврату банка в их руки.

"Это протест. Это сигнал. Это предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", — заявил Смолий с трибуны Верховной Рады.

За что?

Критики Смолия не устают указывать на провалы в работе Нацбанка. Например, в проекте постановления об оценке деятельности Смолия отмечается, что "правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику в 2019-м и в начале 2020 года, так и не обеспечило в пределах своих полномочий поддержку устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики".

Критикуют регулятора и за "неоправданно медлительное" снижение учетной ставки, создание "финансовой пирамиды" на рынке ОВГЗ, "искусственное" укрепление курса гривни, которое вызвало проблемы у экспортеров и привело к снижению поступлений в госбюджет, и т. д. В связи с этим финансовый комитет инициирует создание следственной комиссии, чтобы расследовать действия руководства Нацбанка.

Давление улицы. Начиная с 2019 года, под НБУ проходили акции протеста. Главное требование протестующих – увольнение Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой

Традиционно деятельность Якова Смолия вызывает острую критику и со стороны Совета НБУ. В частности, в канун отставки Смолия Богдан Данилишин, глава Совета НБУ, отметил, что монетарная политика НБУ проводилась с недостаточным вниманием (фактически с игнорированием) цели поддержания устойчивых темпов экономического роста. Это привело к стагнации экономики и её дальнейшему падению. То есть на руководство НБУ возлагают ответственность за экономический кризис 2020 года.

Центры влияния, со стороны которых звучала критика в адрес НБУ, по мнению некоторых экспертов, имеют свои интересы в смене руководства регулятора. Как отмечает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Case Украина, в Офисе президента хотят больше дешевых кредитов для экономики и контроля над НБУ, правительству нужно ускорение инфляции и девальвации гривни для наполнения бюджета, а в Верховной Раде заинтересованы вернуть "золотые времена" с более свободными правилами банковского надзора. Совет НБУ, по мнению Боярчука, при этом используют в чужих играх.

С другой стороны, в числе основных заслуг экс-главы Нацбанка эксперты называют макроэкономическую стабильность.

"Во время мирового экономического кризиса [2020 года] и при значительном падении экономики у нас не падает гривня и нет галопирующей инфляции, что принципиально отличает сегодняшнюю ситуацию от предыдущих кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов", — считает Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, экс-первый замминистра экономики (в Кабмине Гончарука 2019–2020 гг.).

Легкий испуг

На отставку главы НБУ чутко отреагировали финансовые рынки. На фоне новостей с Институтской сразу заколебалась гривня. Ее официальный курс просел за один день с 26,77 UAH/USD до 27,18 UAH/USD. По словам Сергея Николайчука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU (ранее занимал пост в НБУ и был заместителем министра экономразвития), первая реакция финансовых рынков была умеренно негативной — доходности украинских бумаг выросли на 20–120 базисных пунктов (на 0,2–1,2 процентного пункта), а Минфин был вынужден отказаться от уже практически завершённой сделки по привлечению $1,75 млрд на 12 лет под 7,3%.

Кроме этого многие инвесторы, как частные, так и институциональные, сделали заявления, что в ситуации неопределённости относительно будущей политики Центробанка они отложат свои решения об инвестициях.

"Это не катастрофа для отечественного рынка, который уже привык к колебаниям курса. Изменение цен на евробонды могло быть и большим, а нереализованные размещения евробондов ещё можно наверстать", — заключает Николайчук. Однако, по его мнению, очень высоки риски, что это только начало движения к финансовой турбулентности.

Опять пауза

Еще одной интригой кадровых перемен в НБУ становится их влияние на отношения с МВФ. С одной стороны, последствия замены одной фигуры у руля вряд ли стоит переоценивать. Как отметил сам Смолий, МВФ работает не с персоналиями, а с институциями. И если они соблюдают правила игры, понятные партнёрам, препятствий для продолжения сотрудничества не будет.

Однако в экспертной среде высказывают опасения. "Были грубо нарушены условия меморандума с МВФ сразу после подписания этого документа и получения первого транша, что тянет на мошенничество, — заявляет Боярчук. — Кредиторы будут пытаться держать poker face, однако выводы сделаны и доверие потеряно".

Международное финансирование Украины может оказаться на паузе. Впрочем, приостановка программы с МВФ после получения нескольких траншей и последующая её замена на новую — для государства повторяющийся сценарий.

"До выяснения позиции нового главы НБУ по основным вопросам финансового строительства финансовые рынки возьмут тайм-аут в отношениях с Украиной. Скорее всего, первый транш в программе с МВФ будет последним", — считает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. Но, по его мнению, это не приведёт к дефолту, развалу банковской системы и всем тем страхам, которые рисуют некоторые эксперты.

Свидетели доллара по 50

Реакцией соцсетей на увольнение Смолия стал шквал апокалиптических прогнозов о включении печатного станка и неминуемой обвальной девальвации гривни. Однако ряд опрошенных Фокусом экспертов пока не ожидают резкого изменения курса гривни.

(Инфографика: Оксана Грозная)

"Такого курса [50 UAH/USD] не будет. Валютных резервов и здравого ума хватит. А вот доллар по 29 UAH/USD будет. Напомню, в бюджете на этот год прогнозный курс установлен на уровне 29,5 UAH/USD", — говорит Пендзин. По его мнению, НБУ имеет огромные полномочия и при довольно незначительном объеме ежедневного межбанковского валютного рынка через интервенции может сформировать любой нужный ему курс.

В свою очередь Павел Кухта считает, что реализация каких-либо апокалиптических сценариев зависит от развития ситуации с главой Нацбанка: если на смену придёт человек, который будет разваливать эту институцию и вызывать подозрения относительно своей честности, то ситуация ухудшится, и трудно сказать, до какого уровня.

"Слуги" хотят начать масштабную эмиссию, как для покрытия колоссального дефицита бюджета, так и для кредитования каких-то проектов. Такая политика однозначно выльется в ослабление гривни или даже в валютный шок, масштаб которого будет зависеть от объёмов эмиссии", — говорит Боярчук.

Кто на новенького

В финансовых кругах о возможной смене главы НБУ на другого известного топ-менеджера украинского банковского рынка разговоры идут с весны. Однако то, что за увольнением Смолия не последовало быстрого назначения, оставляет пространство для интриги. По всей видимости, кастинг претендентов все еще продолжается. Решение последует ближе к уходу Верховной Рады на каникулы на сессионной неделе с 14 по 17 июля.

Кирилл Шевченко, глава правления Укргазбанка, Владимир Лавренчук, бывший предправления Райффайзен Банк Аваль, Елена Щербакова, член совета НБУ, Богдан Данилишин, глава совета НБУ, Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, Игорь Уманский, экс-министр финансов, Тимофей Милованов, экс-министр экономики. Все эти люди в разном контексте упоминаются СМИ как возможные кандидаты на высокий пост.

Однако Лавренчук, кандидатура которого на должность главы НБУ считалась чуть ли не самой проходной после отставки Валерии Гонтаревой (главы НБУ в 2014–2018 гг.), и Яценюк, бывший премьер-министр Украины (2014–2016 гг.), у "зеленых" ассоциируются с прошлой властью, и по этой причине вряд ли найдут поддержку.

"Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине" Яков Смолий

У Милованова и Уманского ввиду их недавней отставки шансов не больше. Да и сам Милованов недавно пояснил, что закон требует, чтобы кандидат на подобную должность после окончания срока полномочий министра подождал не менее одного года.

В связи с этим Фокус рискует предположить, что в шорт-лист кандидатов на пост главы НБУ входят Богдан Данилишин, как уже говорилось, активный критик НБУ, и более нейтральная фигура Кирилла Шевченко из Укр­газбанка. Впрочем, учитывая переменчивость и импульсивность нынешней власти, нельзя исключать, что на арену выйдет некая другая тёмная лошадка.

В контексте ситуации бизнес в лице Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) призывает не допустить отката назад преобразований в финансовом секторе и обеспечить дальнейшую независимость НБУ. "Чрезвычайно важна кандидатура главы НБУ — профессионала своего дела, целью которого будут результат и продолжение начатых реформ", — говорит Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Что от него зависит

Назначение главы НБУ, кем бы он ни был, в одночасье вряд ли изменит ситуацию. "Один человек не может развернуть радикально монетарную политику Нацбанка просто потому, что решения по монетарной политике принимаются коллегиально. Соответственно, смена главы НБУ ещё не означает изменения курса на 180° — при условии, что не меняется весь состав правления", — говорит Кухта.

Вместе с тем он не исключает, что в случае назначения какой-то негативной фигуры состав правления будет размываться. Ведь уже в канун отставки Смолия Совет Нацбанка не согласовал продление контракта Олега Чурия, заместителя главы правления НБУ. В результате он не сможет продолжить работу.

Следующей жертвой теоретически может стать Катерина Рожкова, которая до назначения нового руководителя будет исполнять обязанности главы Нацбанка. На прощальном брифинге Смолия она заявила, что для команды Нацбанка важны те же "красные линии", которые озвучил Яков Смолий: недопустимость включения "печатного станка", невозможность возвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам и неприемлемость административного вмешательства в рыночные отношения.

Каденция Рожковой истекает в 2025 году. Однако её отставки также требовали митингующие под Нацбанком. И нельзя исключать, что она, как и Яков Смолий, вскоре "получит предложение, от которого нельзя отказаться". Тем более что голос Рожковой тоже прозвучал на вышеупомянутых «плёнках Гончарука». А участники того "кофе с премьером" подозрительно методично пропадают из коридоров власти.

"Правление, как правило, формируется под председателя НБУ, и поэтому текущий состав тоже скоро пойдёт за Смолиём. Им помогут, даже если для этого нет законных оснований", — считает Боярчук. Если состав правления изменится, кардинальный разворот политики Нацбанка действительно станет возможным со всеми вытекающими из этого последствиями.