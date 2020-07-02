Коронавирус хуже Смолия. Как соцсети отреагировали на отставку главы Нацбанка

Яков Смолий 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Голосование в Верховной Раде по этому вопросу может состояться уже завтра, 3 июля. В соцсетях теперь размышляют, как скажется эта ситуация на курсе гривны и финансовой стабильности Украины в целом

Заявление об увольнении по собственному желанию глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Зеленскому вечером 1 июля. Свое решение он аргументировал "систематическим политическим давление", которое оказывается на НБУ.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – заявил он.

Яков Смолий руководит центробанком уже более трех лет. С 11 мая 2017 года он исполнял обязанности главы НБУ, после того как в отставку подала Валерия Гонтарева, а спустя почти год (15 марта 2018 года) официально занял ее кресло. Слухи об увольнении Смолия ходили уже несколько месяцев, но сам он в мае заявлял, что намерен оставаться на должности до конца своей каденции в 2025 году.

В правлении НБУ сразу заявили, что разделяют опасения Якова Смолия относительно систематического политического давления на регулятор, и призвали президента, правительство и украинских политиков "эффективно взаимодействовать с центральным банком" и позволить выполнять функции, возложенные на него Конституцией и законами.

Послы "Большой семерки" (G7) также прокомментировали отставку Якова Смолия. "Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

Петр Порошенко, при котором, собственно, Смолий и стал главой НБУ, уже призвал его отозвать заявление. "Потому что, как высказался один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, которые находятся под действием алкоголя, со спичками", – сказал Порошенко и выразил опасения, что "вместе со Смолием из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся".

Владимир Зеленский на это ничего не ответил, но утром 2 июля зарегистрировал в парламенте проект поставноления об увольнении Смолия. В Офисе президента в свою очередь отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка.

Пока же ввиду неопределенности по поводу голосования в Раде по отставке Смолия и его возможных преемников эксперты строят прогнозы, как смена руководства НБУ повлияет на финансовую стабильность Украины.

Часть убеждена, что отставка Смолия приведет к финансовому краху, росту цен на доллар, недоверию от зарубежных партнеров и прочим неприятным явлениям, которые ударят, прежде всего, по карману простого гражданина.

Тем более, что первые последствия уже ощутимы - Украина впервые за долгое время отменила размещение евробондов, а официальный курс гривны к доллару за сутки упал на 41 копейку - до 27,18 грн/доллар.

"Это грозит подрывом финансовой стабильности в стране в разгар мирового кризиса. Соответственно, девальвацией гривны и скачком цен, если идеи политического контроля над НБУ и эмиссии денег будут реализованы", - уверен Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономических стратегий.

В соцсетях также отмечают, что смена главы НБУ и его заявления о "политическом давлении" ставят под угрозу дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Правда, с апокалиптическими последствиями увольнения Смолия согласны далеко не все. Так, Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик, в 2015-2019 годах заместитель директора Департамента финансовой стабильности НБУ, считает, что инфляция возможна, но процесс этот не такой стремительный, как считают некоторые. Причем у НБУ, кроме главы, есть еще правление, которое может справиться с ситуацией, если она станет критической.

"Решение об эмиссии гривны, об уровне ключевой ставки НБУ (то есть о стоимости денег для экономики), об ослаблении стандартов надзора за банками и т.д. — это компетенция не самого председателя НБУ, а правления. Что такое правление НБУ? На сегодня это коллегиальный орган, состоящий из шести руководителей, принимающих решения коллегиально. Если новый глава НБУ — при условии, что президент примет отставку Якова Смолия — будет сторонником бесконтрольной эмиссии гривны, другие члены правления НБУ имеют все полномочия, чтобы этому противостоять", - заявил аналитик.

Оптимистично настроен и глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривны после заявления об отставке главы Нацбанка.

"Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривны, потому что "разгоняют зраду" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк", - сказал Гетманцев.

Депутат также подчеркнул, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица от имени тех органов, которые они возглавляют. "Если должностное лицо меняется, то, соответственно, обязательства наследуются преемником", – отметил Гетманцев.

С такой позиции согласны многие пользователи, которые отмечают, что НБУ - это не только глава, но и еще множество сотрудников. И с таким же успехом Смолий мог оставить свой пост по другим причинам. НБУ не перестанет от этого существовать. А украинской экономике больший ущерб может принести не уход главы центробанка, а эпидемия коронавируса, которую в нашей стране побороть пока не удалось.

Звучат также и мнения, что смена руководства НБУ, наоборот, только пойдет на пользу Украине.

Пока же главный вопрос, какие итоги будут завтрашнего голосования по отставке Смолия и хватит ли в Раде голосов для его увольнения. В случае если не менее 226 нардепов проголосуют "за", то, до назначения нового главы НБУ, его обязанности будет исполнять нынешний первый зам Екатерина Рожкова.