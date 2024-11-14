69-летняя Вупи Голдберг пожаловалась, что не может уйти на пенсию: в чем причина

Актриса заявила, что ей нужно обеспечивать дочь и внучек, поэтому она не может себе позволить отдыхать.

Оскароносная американская актриса Вупи Голдберг рассказала, что она с удовольствием бы ушла из программы The View на пенсию, но не может себе этого позволить из-за тяжелого финансового положения.

"Если бы у меня были все деньги мира, меня бы здесь не было, ясно? Так что я работающий человек, понимаете?" — сказала она.

Сколько сейчас ей платят за работу, неизвестно, но в 2016 году ее зарплата составляла от $5 млн до $6 млн в год. Состояние звезды оценивается в $30 млн.

"Я понимаю, что у людей тяжелые времена. У меня то же. Я работаю, чтобы зарабатывать на жизнь. Моему ребенку нужно кормить семью. Моей внучке нужно кормить семью. Я знаю, что там тяжело", — сказала Голдберг после обсуждения второго президентства Дональда Трампа и всех американцев рабочего класса, которые проголосовали за него.

Не так давно Вупи возмутила продавцов продуктов питания тем, что назвала их "свиньями" из-за роста цен в супермаркетах.

"Ваш кошелек худой не потому, что Байден что-то сделал. Не потому, что экономика плохая. Ваши счета за продукты такие, какие они есть, потому, что люди, которые владеют продуктами, — свиньи", — сказала Голдберг.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США Голдберг напомнила о своем обещании никогда не произносить его имени, данном ею еще в 2016 году. По ее словам, сейчас "ничего не изменилось".

Вупи Голдберг не может произносить имя Дональда Трампа

Обсуждая результаты выборов со своими соведущими, Голдберг выразила свое разочарование тем, что "люди не вышли" проголосовать за Камалу Харрис.

Вупи Голдберг является обладательницей всех четырех престижнейших американских премий. Кроме "Оскара", у нее есть "Грэмми", "Эмми" и "Тони".

Актриса, снискавшая мировую славу, признавалась, что в 1980-х годах пристрастилась к наркотикам. Вупи считала, что сможет справиться с зависимостью, потому что не считала ее опасной. В то время в Голливуде к героину знаменитости относились спокойно.

Два года назад Голдберг обвинила Меган Маркл в том, что она заставляет "других женщин чувствовать себя плохо", когда они "просто пытаются заработать себе на жизнь".

Напомним, Фокус писал, почему Вупи Голдберг предпочла оставаться одинокой.