"Достигла дна": Вупи Голдберг призналась, что долгие годы употребляла наркотики (фото)

Известная актриса написала автобиографическую книгу. 68-летняя Вупи Голдберг поделилась с читателями многими фактами своей жизни.

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Знаменитая голливудская актриса Вупи Голдберг призналась, что в 1980-х годах употребляла наркотики. В своих новых мемуарах "Кусочки: моя мама, мой брат и я" знаменитость рассказала о своем прошлом и жизненных ошибках, сообщает The Sun.

Номинированная на "Оскар" звезда, открыто рассказывающая о своем прошлом, вспоминает неловкий инцидент в отеле в своих новых мемуарах "Кусочки и кусочки: моя мама, мой брат и я". По словам Вупи, она пристрастилась к губительной привычке не без участи своего первого мужа и отца ее дочери Алекс Элвина Мартина. После переезда из Нью-Йорка в Калифорнию, чтобы продолжить актерскую карьеру, она начала принимать кокаин и героин во время звездных вечеринок. Вупи считала, что сможет справиться с наркотиками, потому что считала свою зависимость не опасной. В то время в Голливуде к героину знаменитости относились спокойно.

В книге актриса классифицировала себя как "очень высокофункциональную наркоманку", которая в состоянии дурмана появлялась на съемочной площадке около года, пока не поняла, что становится "небрежной" на работе. Звезда кино, вспоминая прошлое, рассказала, как однажды остановилась в роскошном отеле на Манхэттене на свой день рождения, там кто-то дал ей унцию (примерно 28 грамм — ред.) кокаина. Вупи сидела на полу комнаты и нюхала наркотик в одиночестве. К ней в номер вошла горничная и с криком выбежала. Актриса посмотрела в зеркало и поняла, что кокаин покрывает все ее лицо.

"Мне было бы так неловко. Если бы моя мать знала, насколько кокаин держал меня в своих когтях, она бы просто взбесилась. Я достигла дна", — призналась она.

Вупи Голдберг с мамой Фото: instagram.com/whoopigoldberg

Вупи сказала, что позволила кокаиновой зависимости управлять ее жизнью, и она взяла верх. После приема наркотических веществ у нее начались галлюцинации. Но актриса "не хотела умирать". Ей удалось быстро отказаться от употребления наркотиков, в то время как другие люди годами находятся в состоянии зависимости. Она сменила круг друзей и начала отказываться от приглашений на вечеринки. В процессе выздоровления она набрала 20 фунтов, что считает небольшой ценой, чтобы снова встать на правильный путь.

Актриса Вупи Голдберг Фото: instagram.com/whoopigoldberg

В автобиографической книге Вупи Голдберг "Кусочки: моя мама, мой брат и я", которая выйдет 7 мая 2024 года, можно будет узнать много интересных фактов о жизни знаменитой актрисы.

Напомним, 12 марта Вупи Голдберг публично поддержала Кейт Миддлтон. Она подчеркнула, что Кейт – фотограф-любитель и имеет право на ошибку.