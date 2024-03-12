Вупи Голдберг публично поддержала Кейт Миддлтон

Актриса отметила, что знает очень мало людей, которые никогда никак не улучшали свои фото с помощью редактора. Она подчеркнула, что Кейт – фотограф-любитель и имеет право на ошибку.

Related video

68-летняя американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в эфире программы The View высказалась по поводу скандала вокруг редактирования Кейт Миддлтон ее семейного фото ко Дню матери и призвала зрителей перестать хейтить принцессу Уэльскую.

"Извините, я знаю очень мало людей, которые не манипулируют своими фотографиями. Я имею в виду, что все, что вам нужно сделать, – это провести пальцем по экрану. Возможно, она будущая королева, но она все еще фотограф-любитель!" – заявила Вупи.

Фотография, опубликованная 10 марта, на которой Кейт сидит в кресле в окружении троих детей, приписывалась ее мужу Уильяму, принцу Уэльскому и наследнику престола, и, как сообщается, была сделана парой дней ранее в Виндзоре. Этот снимок Кэтрин стал первым с тех пор, как в начале этого года ее госпитализировали для плановой операции.

После того как на изображении заметили следы редактирования, ряд ведущих новостных агентств убрал ее со своих сайтов. Проведенная проверка кадра показала, что он подвергался редактированию, что не соответствует фотостандартам.

Это фото Кейт стало самым обсуждаемым в СМИ Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Позже Кейт призналась, что редактировала фотографию, и извинилась за "любую путаницу", которую вызвало изображение.

Если Голдберг вошла в положение Кэтрин, то ее соведущая Алисса Фара Гриффин была в менее снисходительном настроении.

"Однако она вмешалась в это, потому что существуют серьезные опасения по поводу ее благополучия. Я не хочу спекулировать, но когда вы публикуете что-то подобное, что не соответствует редакционным стандартам Reuters или Associated Press, это подливает масла в огонь заговоров. Я думаю — даже если она выздоравливает — ей нужно просто снять видео", – считает бывший директор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Вупи тут же парировала, что в обязанности Миддлтон не входит держать общественность в курсе ее восстановления после операции.

"Я знаю, что это вас всех шокирует, но я появлялась на обложках журналов без морщин на лице, с более светлым цветом лица. Я видела фотографии, которые делают люди, и в итоге у меня на лице ослиный нос. Люди могут делать с фотографиями все, что захотят — это не должно быть шоком", — сказала она.

Голдберг не раз комментировала события в королевской семье. Например, в октябре 2022 года она раскритиковала Меган Маркл за то, что та "заставляет других женщин чувствовать себя плохо".

В 2023 году Вупи усомнилась в рассказе Маркл и принца Гарри о том, что они участвовали в "почти катастрофической автомобильной погоне" из-за папарацци во время визита в Нью-Йорк.

"Если бы в Нью-Йорке можно было устраивать автомобильные погони, мы бы все успели в театр вовремя. Я думаю, их представитель упомянул то, что вы обычно упоминаете в Лос-Анджелесе. Вот где есть погони, вот где можно передвигаться на высоких скоростях", — добавила она.

Голдберг называла свои отношения с принцем Гарри "близкими", а также в 2022 году призвала королевскую семью извиниться за свое колониальное прошлое.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон очень расстроена из-за истории с фото. В сети появился новый снимок принцессы Уэльской после скандала.