Кейт Миддлтон снова показали публике, но новый снимок вызвал еще больше вопросов

Если раньше поклонники королевской семьи поставили под сомнение подлинность снимка Кейт с детьми, то теперь, когда в сети появилось новое фото принцессы Уэльской, они засомневались еще больше.

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Длительное отсутствие на публике Кейт Миддлтон, как и скупые отписки Кенсингтонского дворца о ее выздоровлении, привели к тому, что из-за обычного неудачного фоторедактирования снимка принцессы Уэльской с ее тремя детьми разразился грандиозный скандал. Поклонники королевской семьи снова говорят о том, что с Кейт произошло что-то гораздо хуже, чем обычная операция на брюшной полости, а ее сомнительное фото и изоляция – это не просто так. Неудивительно, что когда ее заметили покидающей Виндзорский замок, понеслись новые слухи, пишет Daily Mail.

Обыватели считают: жена Уильяма, силуэт которой угадывается на заднем сидении машины, – это попытка дворца "показать, что она в порядке".

Принцесса Уэльская была сфотографирована вместе со своим мужем рядом с Виндзорским замком всего через несколько часов после того, как она извинилась за цифровое редактирование семейного портрета, опубликованного 10 апреля.

Поскольку принц Уэльский направлялся в Вестминстерское аббатство на ежегодную службу в честь Дня Содружества, некоторые предположили, что Кейт планировала присоединиться к нему, раньше времени вернувшись к королевским обязанностям. Однако позже выяснилось, что Кэтрин направлялась на частную встречу.

Она выглянула в окно, когда Уильям, казалось, читал какие-то заметки на своем телефоне, когда их увозили с территории Виндзорского замка на синем Range Rover, который позже привез будущего короля в аббатство без жены.

По мнению королевского обозревателя Майкла Коула, ее появление — это "довольно очевидная попытка продвинуть историю вперед" и показать, что она "в порядке".

Пользователи считают, что Кейт "пририсовали" к принцу в авто Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

Ожидалось, что принцесса появится на публике только после Пасхи, однако ей пришлось сделать это раньше из-за многочисленных теорий заговора в Интернете, циркулирующих вокруг принцессы и ее здоровья.

Это произошло в тот момент, когда на Кенсингтонский дворец оказывалось все большее давление с требованием опубликовать оригинальную фотографию ко Дню матери после того, как принцесса Уэльская извинилась после того, как призналась, что отредактировала семейный портрет, на котором она сидит с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Эксперты сообщили, что он был изменен с помощью Photoshop и связанных с ним инструментов искусственного интеллекта.

Это фото было подвергнуто редактированию, что посеяло сомнения в его подлинности Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Крупнейшие мировые фотоагентства позже убрали фотографию, заметив следы цифрового редактирования.

Ранее Фокус писал, кто носил титул принцессы Уэльской до Кейт Миддлтон.