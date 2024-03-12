Кейт Міддлтон знову показали публіці, але новий знімок викликав ще більше запитань

Якщо раніше шанувальники королівської сім'ї поставили під сумнів достовірність знімка Кейт з дітьми, то тепер, коли в мережі з'явилося нове фото принцеси Уельської, вони засумнівалися ще більше.

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Тривала відсутність на публіці Кейт Міддлтон, як і скупі відписки Кенсингтонського палацу про її одужання, призвели до того, що через звичайне невдале фоторедагування знімка принцеси Уельської з її трьома дітьми вибухнув грандіозний скандал. Шанувальники королівської сім'ї знову говорять про те, що з Кейт сталося щось набагато гірше, ніж звичайна операція на черевній порожнині, а її сумнівне фото та ізоляція — це не просто так. Не дивно, що коли її помітили такою, що покидає Віндзорський замок, понеслися нові чутки, пише Daily Mail.

Обивателі вважають: дружина Вільяма, силует якої вгадується на задньому сидінні машини, — це спроба палацу "показати, що вона в порядку".

Принцесу Уельську сфотографували разом зі своїм чоловіком поруч із Віндзорським замком всього через кілька годин після того, як вона вибачилася за цифрове редагування сімейного портрета, опублікованого 10 квітня.

Оскільки принц Уельський прямував до Вестмінстерського абатства на щорічну службу на честь Дня Співдружності, дехто припустив, що Кейт планувала приєднатися до нього, завчасно повернувшись до королівських обов'язків. Однак пізніше з'ясувалося, що Кетрін прямувала на приватну зустріч.

Вона виглянула у вікно, коли Вільям, здавалося, читав якісь нотатки на своєму телефоні, коли їх відвозили з території Віндзорського замку на синьому Range Rover, який пізніше привіз майбутнього короля до абатства без дружини.

На думку королівського оглядача Майкла Коула, її поява — це "досить очевидна спроба просунути історію вперед" і показати, що вона "в порядку".

Користувачі вважають, що Кейт "прималювали" до принца в авто Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

Очікувалося, що принцеса з'явиться на публіці тільки після Великодня, проте їй довелося зробити це раніше через численні теорії змови в Інтернеті, що циркулюють навколо принцеси та її здоров'я.

Це сталося в той момент, коли на Кенсингтонський палац чинився дедалі більший тиск з вимогою опублікувати оригінальну фотографію до Дня матері, після того, як принцеса Уельська вибачилася після того, як зізналася, що відредагувала сімейний портрет, на якому вона сидить з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Експерти повідомили, що його було змінено за допомогою Photoshop і пов'язаних із ним інструментів штучного інтелекту.

Це фото було піддано редагуванню, що посіяло сумніви в його автентичності Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Найбільші світові фотоагентства пізніше прибрали фотографію, помітивши сліди цифрового редагування.

Раніше Фокус писав, хто носив титул принцеси Уельської до Кейт Міддлтон.