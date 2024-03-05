Стало відомо, коли Кейт Міддлтон офіційно зʼявиться на публіці

Це буде перша офіційна поява принцеси після операції на черевній порожнині в січні 2024. Її остання публічна поява відбулася на Різдво 2023.

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Стало відомо про перші плани на офіційну появу Кейт Міддлтон після її операції. Принцеса Уельська збирається відвідати перевірку Trooping the Color 8 червня 2024, за тиждень до головної події. Про це повідомляється на сайті Household Division.

"Trooping the Color, перевірений Її Королівською Високістю Принцесою Уельською, ідентичний Trooping the Color, перевірений Його Величносттю Королем, за винятком того, що деякі додаткові офіцери їздять верхи, коли Його Величність Король присутній", — зазначають представники королівської родини Великої Британії.

Кейт Міддлтон на Trooping the Color 2022 Фото: Getty

Як відомо, у події візьмуть участь понад 1400 солдатів Дивізії домашнього господарства та Королівської кінної артилерії Королівського війська. З них — 400 музикантів із масових оркестрів, які пройдуть парадом Кінної гвардії для другого з двох офіційних оглядів.

Під час перевірки принцесою Уельською візьмуть участь 250 солдатів із піхотної гвардії. Їх огляне Кейт Міддлтон у ролі полковника ірландської гвардії.

Букінгемський палац ще не підтвердив, чи з'явиться сам король Чарльз ІІІ, хоча на вебсайті зазначено, що "Trooping the Color, перевірений Його Величносттю Королем", відбудеться 15 червня 2024.

Остання офіційна поява Кейт Міддлтон на публіці була в грудні 2023 року Фото: Getty Images

Trooping the Color — це офіційний день народження суверена. Його відзначають в червні, попри те, що фактичний день народження Чарльза ІІІ припадає на листопад.

Напередодні принцесу Уельську помітили в авто з її мамою Керол Міддлтон. Одразу після операції повідомлялося, що вона повернеться до офіційних публічних обовʼязків лише після Великодня 2024.

Кейт Міддлтон

Нагадаємо, принц Гаррі може повернутися до виконання королівських обовʼязків.

Також Фокус писав про відповідь королівської родини на спекуляції щодо здоровʼя Кейт Міддлтон.