Стало известно, когда Кейт Миддлтон официально появится на публике

Это будет первое официальное появление принцессы после операции на брюшной полости в январе 2024. Ее последнее публичное появление состоялось на Рождество 2023 года.

Related video

Стало известно о первых планах на официальное появление Кейт Миддлтон после ее операции. Принцесса Уэльская собирается посетить репетицию Trooping the Color 8 июня 2024 года, за неделю до главного события. Об этом сообщается на сайте Household Division.

"Trooping the Color, проверенный Ее Королевским Высочеством Принцессой Уэльской, идентичен Trooping the Color, проверенный Его Величеством Королем, за исключением того, что некоторые дополнительные офицеры ездят верхом, когда Его Величество Король присутствует", — отмечают представители королевской семьи Великобритании.

Кейт Миддлтон на Trooping the Color 2022 Фото: Getty

Как известно, в событии примут участие более 1400 солдат Дивизии домашнего хозяйства и Королевской конной артиллерии Королевского войска. Из них — 400 музыкантов из массовых оркестров, которые пройдут парадом Конной гвардии для второго из двух официальных смотров.

Во время проверки принцессой Уэльской примут участие 250 солдат из пехотной гвардии. Их осмотрит Кейт Миддлтон в роли полковника ирландской гвардии.

Букингемский дворец еще не подтвердил, появится ли сам король Чарльз III, хотя на веб-сайте указано, что "Trooping the Color, проверенный Его Величеством Королем", состоится 15 июня 2024 года.

Последнее официальное появление Кейт Миддлтон на публике было в декабре 2023 года Фото: Getty Images

Trooping the Color — это официальный день рождения суверена. Его отмечают в июне, несмотря на то, что фактический день рождения Чарльза III приходится на ноябрь.

Накануне принцессу Уэльскую заметили в авто с ее мамой Кэрол Миддлтон. Сразу после операции сообщалось, что она вернется к официальным публичным обязанностям только после Пасхи 2024 года.

Кейт Миддлтон

Напомним, принц Гарри может вернуться к выполнению королевских обязанностей.

Также Фокус писал об ответе королевской семьи на спекуляции о здоровье Кейт Миддлтон.