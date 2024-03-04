Кейт Миддлтон впервые заметили после операции (фото)

В начале 2024 года жена принца Уильяма, будущего короля Великобритании, перенесла операцию на брюшной полости. Она вернется к публичным обязанностям не раньше Пасхи.

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Кейт Миддлтон впервые заметили после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Об этом сообщает Windsor Royal Family.

Принцесса Уэльская передвигалась на машине с мамой Кэрол Миддлтон. Жена принца Уильяма была с распущенными волосами и в солнцезащитных очках, пока ее мама была за рулем темного автомобиля.

"Как прекрасно снова ее видеть!" — отмечают на странице поклонников королевской семьи Великобритании.

Кейт Миддлтон с мамой

В январе 2024 года стало известно, что мама троих детей перенесла операцию на брюшной полости, которую в Кенсингтонском дворце назвали плановой. Сразу было сообщено, что Кейт Миддлтон не вернется к выполнению публичных обязанностей до Пасхи, которая в 2024 году приходится на 31 марта.

Принцессу Уэльскую в Лондонской клинике преимущественно посещал принц Уильям, поскольку детей супругов не пускали к больной маме. Они общались по видеосвязи.

Принц Уильям посещал Кейт Миддлтон в больнице Фото: Getty Images

Сообщалось, что монаршая персона после возвращения из больницы в поместье Аделаида в Виндзоре, вероятно, будет выполнять только относительно легкую работу, например, коммуницировать со своими благотворительными организациями.

Напомним, как Кейт Миддлтон помогает королю Чарльзу ІІІ выздоравливать.

Также Фокус писал об ответе королевской семьи на спекуляции о здоровье Кейт Миддлтон.