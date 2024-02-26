"Особая связь": как Кейт Миддлтон помогает королю Чарльзу III выздоравливать
Британскому монарху диагностировали рак. Тем временем его невестка перенесла операцию на брюшной полости.
В то время как многие поклонники королевской семьи Великобритании надеялись на хорошие новости от Кейт Миддлтон или короля Чарльза III на фоне их выздоровления, они также задавались вопросом, как принц Уильям справляется с тем, что он главный человек, который помогает своим больным родственникам. Но инсайдер рассказал Closer Weekly, что принц Уэльский не единственный, кто заботится о британском монархе. Источник признался, что принцесса Кейт также помогала выздороветь свекру, пока сама же восстанавливалась после операции на брюшной полости.
"Она относится к нему, как к отцу, а не к королю, что он ценит. Она ему часто звонит", — рассказал инсайдер, добавив, что Кэтрин, как могла, помогала ему выздороветь.
"Они создали особую связь. Кейт, несомненно, дочь, которой у него никогда не было", — добавляет источник.
Инсайдер подчеркнул, что у британского короля хорошее чувство юмора, а невестка часто может рассмешить его.
"Она быстро выздоравливает и медленно возвращается к своим повседневным делам", — рассказывает источник.
Как известно, жена принца Уильяма вернется к публичным обязанностям уже после Пасхи.
Напомним, король Чарльз ІІІ не общается с детьми принца Гарри.
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