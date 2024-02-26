Король Чарльз ІІІ не общается со своими маленькими внуками Лилибет и Арчи (фото)

Король Великобритании не установил никаких связей или близких отношений со своими внуками от принца Гарри и Меган Маркл. Они сейчас проживают в США.

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В новом документальном фильме о принце Гарри, комментатор и автор Роберт Джобсон признает, что убежден в том, что между королем Чарльзом ІІІ и его внуками, 4-летним принцем Арчи и 2-летней принцессой Лилибет, просто нет никакой связи, сообщает Мirror.

Выступая в эксклюзивном шоу Hulu "Миссия принца Гарри: жизнь, семья и игры непобежденных" Роберт говорит, что надежды на близкие отношения с детьми просто нет из-за большого расстояния между Чарльзом в Великобритании и принцем Гарри, Меган и их детьми, проживающими в США.

Фото: Archewell Foundation

"На самом деле между королем и его внуками нет никаких отношений, потому что у него не было возможности наладить эти отношения. Некоторые могут сказать, что ему следовало приложить больше усилий и протянуть руку помощи. Я знаю, что он проводит много времени, когда у него появляется такая возможность, с детьми Уильяма, Джорджем и Луи, и я уверен, что он бы проводил столько же времени, если бы мог, если бы Гарри и Меган жили в Англии. Но это не так. Так что я просто не думаю, что между ними есть какая-то особая связь", — объяснил Джобсон.

Известно, что герцоги Сассекские недавно сменили фамилии своим детям. Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать своих детей фамилией Сассекс, а не Маунтбеттен-Виндзор. По словам королевского эксперта, это очень разозлило бы покойного принца Филиппа, если бы он был еще жив. Такое решение герцога Сассекского "лишь еще больше отдалит принца и его детей" от королевской семьи Великобритании.

Принц Гарри с сыном Арчи

Дочь принца Гарри и Меган Маркл принцесса Лилибет Фото: Instagram misanharriman

Напомним, 22 февраля сообщалось, что путь принца Гарри к примирению с королевской семьей может занять годы. Герцогу Сассекскому необходимо завоевать "доверие". По мнению журналистов, принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии со своим больным отцом.