Король Чарльз ІІІ не спілкується зі своїми маленькими онуками Лілібет і Арчі (фото)

Король Великої Британії не встановив жодних зв'язків або близьких стосунків зі своїми онуками від принца Гаррі та Меган Маркл. Вони зараз проживають у США.

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У новому документальному фільмі про принца Гаррі, коментатор і автор Роберт Джобсон зізнається, що переконаний у тому, що між королем Чарльзом ІІІ та його онуками, 4-річним принцом Арчі та 2-річною принцесою Лілібет, просто немає жодного зв'язку, повідомляє Мirror.

Виступаючи в ексклюзивному шоу Hulu "Місія принца Гаррі: життя, сім'я та ігри непереможених", Роберт каже, що надії на близькі стосунки з дітьми просто немає через велику відстань між Чарльзом у Великій Британії та принцом Гаррі, Меган і їхніми дітьми, які проживають у США.

Фото: Archewell Foundation

"Насправді між королем і його онуками немає жодних стосунків, тому що в нього не було можливості налагодити ці стосунки. Дехто може сказати, що йому слід було докласти більше зусиль і простягнути руку допомоги. Я знаю, що він проводить багато часу, коли у нього з'являється така можливість, з дітьми Вільяма, Джорджем і Луї, і я впевнений, що він би проводив стільки ж часу, якби міг, якби Гаррі та Меган жили в Англії. Але це не так. Тож я просто не думаю, що між ними є якийсь особливий зв'язок", — пояснив Джобсон.

Відомо, що герцоги Сассекські нещодавно змінили прізвища своїм дітям. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати своїх дітей прізвищем Сассекс, а не Маунтбеттен-Віндзор. За словами королівського експерта, це дуже розлютило б покійного принца Філіпа, якби він був ще живий. Таке рішення герцога Сассекського "лише ще більше віддалить принца і його дітей" від королівської сім'ї Великої Британії.

Принц Гаррі із сином Арчі

Дочка принца Гаррі та Меган Маркл принцеса Лілібет Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що шлях принца Гаррі до примирення з королівською сім'єю може зайняти роки. Герцогу Сассекському необхідно завоювати "довіру". На думку журналістів, принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії зі своїм хворим батьком.