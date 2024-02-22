Шлях принца Гаррі до примирення з королівською сім'єю може зайняти роки (фото)

Герцогу Сассекському необхідно завоювати "довіру". На думку журналістів, принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії зі своїм хворим батьком.

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Кореспондент Джек Ройстон намітив можливий зворотний маршрут принца Гаррі. На думку експерта, можуть минути роки, перш ніж його знову приймуть до королівської сім'ї, повідомляє Newsweek.

Герцог Сассекський і його дружина герцогиня Меган Маркл покинули королівську сім'ю 2020 року. Відтоді були розбіжності, зокрема вибухове інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі, за яким торік послідувала книга Гаррі "Запасний".

Журналіст Джек Ройстон повідомив слухачам Royal Report, що примирення буде довгим і затяжним процесом, оскільки Гаррі має довести, що він може повернути довіру своєї сім'ї.

Згадуючи одкровення Гаррі, які торік вразили королівську сім'ю, Джек сказав: "Чарльз і Вільям, я впевнений, вважатимуть, що Гаррі постійно зраджував їх кілька разів протягом кількох років, зокрема за часів горя, наприклад, коли помер принц Філіп або коли померла королева. Очевидно, що вони не збираються просто відразу повністю забути про все це і перейти від відкритої війни за одну хвилину до довіри".

За словами королівського експерта Інгрід Сьюард, можливо, возз'єднання королівської сім'ї зрештою станеться, оскільки король Чарльз ІІІ був "поблажливим батьком" і свого часу "особливо зблизився з принцом Гаррі".

Принц Гаррі з батьком королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Вона дала надзвичайне уявлення про стосунки між монархом і його молодшим сином Гаррі, "улюбленим хлопчиком": "Я думаю, що Чарльз був дуже, дуже близький зі своїми дітьми, особливо з Гаррі, тому що Вільям дуже хотів бути з мамою. Але Гаррі любив щось робити з Чарльзом. Йому подобалося ходити в сади Хайгроува і дізнаватися про рослини. Він любив армію, любив коней. І щойно в нього була можливість, Чарльз брав його в невеликі подорожі, які він міг здійснити разом із ним".

Журналісти вважають, що принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії після того, як у батька короля Чарльза діагностовано рак, і Меган з цим погодилася.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що принца Гаррі не приймуть назад до королівської сім'ї. Головним противником повернення принца Гаррі виступає його старший брат, принц Вільям. Він не довіряє ні йому, ні Меган Маркл.